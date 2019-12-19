«Не соответствует здравому смыслу»: Путин — о вердикте WADA в отношении российского спорта

Наложенные на Россию исполкомом WADA санкции не соответствуют здравому смыслу. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. По его словам, вердикт Всемирного антидопингового агентства носит политический оттенок. Глава государства призвал дождаться рассмотрения дела в CAS, рассказал о проведении в РФ международных соревнований и оценил достижения юных российских фигуристок.

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина не обошлась без вопросов о спорте, тем более в начале декабря исполком WADA наложил на Россию жёсткие санкции.

Президент назвал такое решение Всемирного антидопингового агентства несправедливым и противоречащим Олимпийской хартии. Свои слова он повторил и на пресс-конференции.

«Что касается решения WADA, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Потому что (что касается допинга) решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — ещё раз», — подчеркнул Путин.

По его мнению, любое наказание за нарушение антидопинговых правил должно быть индивидуальным и не может затрагивать абсолютно «чистых» спортсменов.

В качестве примера глава государства привёл молодых российских фигуристок, которые могут подвергнуться незаслуженному наказанию.

«Если кто-то в чём-то конкретно уличён, это естественно и справедливо. Но когда у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них. У нас в фигурном катании выступают совсем молодые девочки, ещё дети. Какое они имеют отношение к допингу? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, и почти никто в мире этого не делает. Их можно «зачистить» и убрать со льда таким образом. Но разве это пойдёт на пользу мировому спорту? Думаю, что нет», — добавил Путин.

Президент в очередной раз подчеркнул, что вердикт WADA по России попросту не соответствует Олимпийской хартии, а потому не может вступить в законную силу.

«Команда не должна выступать в нейтральном статусе, если нет претензий к олимпийскому комитету страны. Об этом говорится в Олимпийской хартии. Разбирайтесь с конкретными людьми, а мы будем помогать и содействовать. У нас в стране столько всего делается, чтобы российский спорт был «чистым». Кстати РУСАДА формировалось в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из WADA. Мы даже руководителя выбирали, исходя из их рекомендации. Это даёт все основания полагать, что решение WADA вновь носит политический оттенок», — заявил Путин.

Задали президенту вопрос и о проведении в России крупных международных соревнований. Согласно решению WADA страна лишится этого права на ближайшие четыре года. По крайней мере, она не сможет принимать чемпионаты мира. Однако это, по мнению Путина, не должно повлиять на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.

«WADA ведь не запретило проводить соревнования. Оно лишь рекомендовало международным федерациям их не проводить. Но, скажем, матчи чемпионата Европы по футболу в 2020-м всё равно пройдут в Санкт-Петербурге», — отметил президент, отвечая на вопрос журналиста.

В целом Путин высказался о дальнейших перспективах российского спорта довольно оптимистично и призвал ждать новостей из Спортивного арбитражного суда (CAS), куда наблюдательный совет РУСАДА принял решение обратиться как раз во время пресс-конференции президента.

«Мне кажется, нужно спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе вердикта CAS. Тогда мы и поймём, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились, и будут готовиться ко всем соревнованиям. В России замечательные ребята, которые ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами», — подытожил Путин.