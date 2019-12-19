Путин заявил, что решение WADA не отразится на развитии спортивной инфраструктуры в регионах

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался о запрете на проведении в России крупных международных спортивных соревнований.

«С решением WADA возможность развития спортивной инфраструктуры в регионах не пропадёт. WADA ведь не запретило проводить соревнования. Оно лишь рекомендовало международным федерациям их не проводить », — заявил Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года всё равно пройдут в Санкт-Петербурге, поскольку билеты уже проданы, а WADA, в случает переноса игр в другой город не стало бы возвращать людям деньги.

Президент также считает, что чемпионат мира по волейболу-2022 тоже пройдёт в Ярославле, несмотря на санкции.

«Мне кажется, нужно спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Тогда мы и поймём, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились, и будут готовиться ко всем соревнованиям. В России замечательные ребята, которые ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами», — добавил глава государства.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде