Победный дубль лыжников, десять медалей конькобежцев, золотой финиш Ана: как выступают россияне в зимних видах спорта

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере российские спортсмены одержали две победы. Александр Большунов выиграл золото в скиталоне, а в мужской эстафете его соотечественники заняли первые два места. Конькобежцы на соревнованиях в Нур-Султане завоевали десять наград, в том числе две золотые, доставшиеся Ангелине Голиковой и Виктору Муштакову в гонках на 500 метров. Виктор Ан помог мужской сборной по шорт-треку выиграть этап Кубка мира в Шанхае. Обо всех результатах российских представителей в зимних видах спорта — в материале RT.

Лыжные гонки

Старт Кубка мира по лыжным гонкам получился для российской мужской команды неудачным — ни в одной из трёх гонок в Руке не удалось завоевать медалей. Но спустя неделю в норвежском Лиллехаммере всё встало на свои места. Два золота и одно серебро забрали себе российские лыжники.

В субботу состоялся скиатлон — гонка классическим и коньковым стилем с общей дистанцией 30 км. К середине дистанции образовалась лидерская группа из восьми лыжников, в которую входили Сергей Устюгов, Александр Большунов и четыре норвежца. Как обычно в таких случаях существовал риск, что против россиян будет применена командная тактика.

Однако хозяева не смогли скооперироваться должным образом, и доставить Йоханнеса Клебо до финиша не получилось. На последних километрах образовалось лидерское трио из Большунова, Эмиля Иверсена и чемпиона мира в гонке на 50 км Ханса Христера Холунна. Россиянин не стал повторять своих прошлых ошибок, когда в аналогичной ситуации тащил за собой соперников и потом проигрывал им на финише. Большунов сам отсиделся за их спинами и ловко разделался с Холунном в спринте. 22-летний лыжник одержал свою первую победу в скиатлоне, сделав это на глазах норвежских болельщиков.

Congratulations to all competitors for conquering the tough Skiathlon course of Lillehammer 🎉stage free for some exciting Team Relay tomorrow!#fiscrosscountrypic.twitter.com/VIcO3pXuD8 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 7, 2019

На следующий день в программе этапа Кубка мира были запланированы эстафеты. Большунов принимать участие не стал — перед ним стоит задача бороться за победу в Кубке мира, в общем зачёте которого он идёт третьим. Устюгов тоже не должен был выходить на старт, но заменил отравившегося местной рыбой Артёма Мальцева и стал финишёром номинально второй российской четвёрки, в которую также вошли Иван Якимушкин, Евгений Белов и Илья Порошкин.

Первую команду сформировали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Вместе с последним Устюгов сформировал отрыв от норвежских квартетов, что обеспечило сборной России два первых места. Двум лыжникам оставалось только решить, кто придёт к финишу первым, и навыки спринтера тут оказались намного лучше у Устюгова. Впервые с 2007 года мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла две подряд эстафетные гонки в Кубке мира.

Replay of todays men Relay at World Cup Lillehammer 😲

🥇 Russia II

🥈 Russia I

🥉 Norway I



Congratulations! #fiscrosscountrypic.twitter.com/NgHXKdrgyd — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 8, 2019

Женская команда без Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой вновь переживает непростые времена. Наталья Непряева демонстрирует то отличную форму, которая принесла ей бронзу на прошлом этапе, то не совсем хорошую, из-за которой она стала 11-й в скиатлоне. В эстафете вице-чемпионка Кубка мира помогла первой российской четвёрке держаться в числе лидеров после второго этапа, но подруги по команде проиграли победительницам из Норвегии больше двух минут и финишировали шестыми.

Конькобежный спорт

В Нур-Султане состоялся третий этап Кубка мира по конькобежному спорту, которой привычно принёс сборной России новую порцию хорошего настроения. Особенно порадовали девушки из спринтерской группы, продолжающие завоёвывать целые наборы медалей.

Началось всё с забега на 1000 метров, в котором Дарья Качанова уступила только американке Бриттани Боу, а Ольга Фаткулина в этой же дисциплине стала бронзовым призёром. Вместе с Ангелиной Голиковой они также заняли второе место в командном спринте. На следующий день три российских девушек невероятно выступило в гонке на 500 метров — всем им нашлось место в первой четвёрке. Голикова в споре за золото выиграла у Качановой одну сотую секунду, а Фаткулина кроме подруг по команде пропустила вперёд японку Нао Кодайру.

🇷🇺🇷🇺It's Russia at the double! 🥇Angelina Golikova (RUS) edges compatriot Daria Kachanova🥈 by 0.01 sec in ladies' 500m in Nur-Sultan. 🥉Nao Kodaira🇯🇵

🔢 Live Results - https://t.co/QH6jdpwkzL

▶ Live Stream - https://t.co/reFSqDR8CQ

#⃣ #SpeedSkatingpic.twitter.com/iMKH0vkbQ5 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 7, 2019

Выступление мужчин-спринтеров оставило двоякое впечатление. Забег на 500 метров прошёл так же успешно, как и у девушек — Виктор Муштаков и Руслан Мурашов практически в одно время разыграли между собой два первых места, а Артём Арефьев показал четвёртый результат. Но в командном спринте вновь наступил провал — в третьей гонке подряд российские конькобежцы не добрались до финиша. Для того, чтобы набрать хоть какие-то очки в Кубке мира, осталась всего одна попытка.

💪Career first ISU World Cup win for 🥇Viktor Mushtakov 🇷🇺 in men's 500m

🥈Ruslan Murashov 🇷🇺

🥉Alex Boisvert-Lacroix 🇨🇦

LIVE 🔴 | Day 1 | World Cup Nur-Sultan 2019

🔢 Live Results - https://t.co/dLut9Aq7Zv

▶ Live Stream - https://t.co/4sDujRHOP3

#⃣ #SpeedSkatingpic.twitter.com/2fcsvtPZbC — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 6, 2019

Данила Семериков продолжает превращаться в стайера экстра-класса. На дистанции 10000 метров он занял второе место вслед за новым королём длинных забегов Патриком Рустом. Александр Румянцев показал четвёртое время, и это тоже отличное достижение для отечественных конькобежцев. В командной гонке россияне в экспериментальном составе из Семерикова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина завоевали бронзу на втором этапе подряд. Девушки в аналогичной дисциплине тоже показали третий результат.

🎉🥇Patrick Roest 🇳🇱 wins 10,000m on his 24th 🎂birthday to conclude Day 2 action in Nur-Sultan.

🥈Danila Semerikov🇷🇺

🥉 Graeme Fish 🇨🇦

🔢 Results - https://t.co/QH6jdpwkzL

#⃣ #SpeedSkatingpic.twitter.com/PEnrIqFZ14 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 7, 2019

Приближающийся чемпионат Европы повлиял на результаты россиян в привычно сильной дистанции 1500 метров. Денис Юсков и Екатерина Шихова пропускали гонку ради начавшейся подготовки к турнире, а в их отсутствие никто не дотянулся до медалей. Ближе всех была Евгения Лаленкова, занявшая пятое место сразу перед Елизаветой Казелиной.

Шорт-трек

Успешно выступила и родственная конькобежцам сборная по шорт-треку на этапе Кубка мира в Шанхае. В мужской эстафете Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семён Елистратов и Виктор Ан завоевали золото, выиграв медали в четвёртый раз подряд. Долгое время по ходу финала россияне шли вторыми сразу вслед за корейцами, но Ан смог на последнем этапе выскочить из-за спины бывшего соотечественника и принести вторую победу за сезон. В зачёте Кубка мира российская эстафетная четвёрка остаётся на первом месте.

Russia 🇷🇺 pip Olympic champions Hungary 🇭🇺 in the Men's 5000m Relay in Shanghai - their second World Cup 🥇 this season in the event. Rep. Korea take 🥉#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/TUC0FDYFIm — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 8, 2019

В смешанной эстафете россияне тоже поднялись на пьедестал почёта. Эмина Малагич и Софья Просвирнова вместе с Елистратовым и Аном заранее обеспечили себе серебро, так как в финале команды США и Канады не добрались до финиша из-за падений. В споре между Аном и голландцем Ицхаком де Латом всё решил фотофиниш, отдавший победу сборной Нидерландов. Россияне при этом остались на первом месте в общем зачёте этой новой дисциплины.

Единственную личную медаль в Шанхае мог завоевать Семён Елистратов. В финале забега на 1000 метров он пришёл к финишу третьим. Однако до этого в последнем повороте он вытолкнул Пак Чжи Вона, и судьи решили дисквалифицировать россиянина, а медаль отдать южнокорейцу.

Wow, another close one in the Men’s 1000m 😵 on Day 3 of the World Cup in Shanghai 🇨🇳 . This time, it's Han Tianyu 🇨🇳 who edges it for 🥇 ahead of Shaoang Liu 🇭🇺 who takes 🥈. Park Ji Won 🇰🇷 grabs 🥉#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/WJAP9hwOx5 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) December 8, 2019

Следующим большим соревнованием с участием сборной России будет чемпионат Европы, который состоится в конце января. Кубок мира завершится сразу после этого двумя февральскими этапами в Дрездене и Додрехте.

Бобслей и скелетон

В американском Лейк-Плэсиде стартовал Кубок мира по бобслею и скелетону. Надежды российских болельщиков прежде всего связаны с последней из двух дисциплин, в которой действующими обладателями «Большого хрустального глобуса» являются Александр Третьяков и Елена Никитина.

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Но новый сезон лидеры сборной начали не совсем удачно. В женских соревнованиях Никитина показала лишь девятое время в первой своей попытке. Второй спуск прошёл более удачно, но выше пятого места в сумме она так и не поднялась.

Александр Третьяков тоже не показал быстрых секунд в первой части состязаний, но сумел зацепиться за медаль. Оба раза он показывал четвёртое время среди всех участников. Подняться выше и стать бронзовым призёром ему удалось благодаря ошибке лидера после первой попытки Феликса Кайзингера из Германии. Евгений Рукосуев и Никита Трегубов находились в первой шестёрке после одного спуска, но после второй попытки растеряли свои позиции.

Сноуборд

На южноуральском курорте «Банное» рядом с Магнитогорском стартовал розыгрыш Кубка мира по сноуборду в слаломных дисциплинах. Впервые с 2013 года Россия приняла такие соревнования на естественных склонах, а не на искусственной рампе — раньше только столичные зрители могли посетить этапы Кубка мира. Спортсмены разыгрывали медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Российским спортсменам завоевать награды не удалось. Только один раз у Натальи Соболевой получилось добраться до полуфинала в «гиганте», но она проиграла немке Рамоне Хофмайстер, а затем уступила лишь 11 сотых секунды 46-летней австрийке Клаудии Риглер в споре за бронзу. Действующему победителю Кубка мира Андрею Соболеву, двукратному чемпиону мира Дмитрию Логинову и двукратному олимпийскому чемпиону Вику Вайлду не удалось дойти даже до четвертьфинала ни в один из дней соревнований, хотя в квалификации у них были хорошие результаты.