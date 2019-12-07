Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

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Российский лыжник преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 42,2 секунды. Вторым финишировал норвежец Ханс Холунд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Эмиль Иверсен. Россиянин Денис Спицов завершил гонку восьмым, Андрей Ларьков — 14-м, Илья Порошкин — 27-м а Евгений Белов — 29-м. В женском скиатлоне лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая 11-е место. Победила норвежка Тереза Йохауг, второй стала американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг. Ранее сообщалось, что фристайлисту Бурову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».