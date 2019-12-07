Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Короткая ссылка
Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.
Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Российский лыжник преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 42,2 секунды.

Вторым финишировал норвежец Ханс Холунд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Эмиль Иверсен.

Россиянин Денис Спицов завершил гонку восьмым, Андрей Ларьков — 14-м, Илья Порошкин — 27-м а Евгений Белов — 29-м.

В женском скиатлоне лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая 11-е место.

Победила норвежка Тереза Йохауг, второй стала американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг.

Ранее сообщалось, что фристайлисту Бурову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить