Большунов завоевал золото в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере
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Российский лыжник преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 42,2 секунды.
Вторым финишировал норвежец Ханс Холунд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Эмиль Иверсен.
Россиянин Денис Спицов завершил гонку восьмым, Андрей Ларьков — 14-м, Илья Порошкин — 27-м а Евгений Белов — 29-м.
В женском скиатлоне лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая 11-е место.
Победила норвежка Тереза Йохауг, второй стала американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг.
Ранее сообщалось, что фристайлисту Бурову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».