Фристайлисту Бурову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
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- РИА Новости
Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.
Согласно документу, звание ЗМС также присвоено фристайлистке Любови Никитиной.
21-летний Буров стал первым за 16 лет российским фристайлистом, завоевавшим золото чемпионата мира. В его активе также бронза мирового первенства в командных соревнованиях. Кроме того, он является обладателем малого Кубка мира сезона-2017/18 в зачёте акробатики.
Ранее сообщалось, что Даниилу Глейхенгаузу присвоено звание заслуженного тренера России.