Фристайлисту Бурову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

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Чемпиону мира по фристайлу 2019 года в лыжной акробатике Максиму Бурову присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».
Фристайлисту Бурову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Согласно документу, звание ЗМС также присвоено фристайлистке Любови Никитиной.

21-летний Буров стал первым за 16 лет российским фристайлистом, завоевавшим золото чемпионата мира. В его активе также бронза мирового первенства в командных соревнованиях. Кроме того, он является обладателем малого Кубка мира сезона-2017/18 в зачёте акробатики.

Ранее сообщалось, что Даниилу Глейхенгаузу присвоено звание заслуженного тренера России.

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