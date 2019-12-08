Неудачные эксперименты Тедеско, сейвы Песьякова и дубль Зайнутдинова: «Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

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Борислав Головин
«Спартак» крупно проиграл «Ростову» в 19-м туре РПЛ. Красно-белые пропустили четыре мяча, а забили только один. В составе гостей дублем отметился Бактийор Зайнутдинов. Также одним из главных героев встречи стал вратарь жёлто-синих Сергей Песьяков, совершивший несколько эффектных сейвов. А вот главный тренер хозяев Доменико Тедеско отметился неудачными кадровыми экспериментами.
Неудачные эксперименты Тедеско, сейвы Песьякова и дубль Зайнутдинова: «Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Настрой Карпина и кадровая революция Тедеско

Первая часть сезона РПЛ заканчивалась крайне интригующим матчем между «Спартаком» и «Ростовом» на «Открытие Арене». Во-первых, для обеих команд победа в этой встрече была невероятно важна. Испытывающие серьёзные финансовые проблемы гости имели отличную возможность уйти на перерыв вровень с ЦСКА и «Локомотивом» и всего с одним недостающим баллом до второго места. 

Красно-белые в случае успеха могли не только закончить год на мажорной ноте, но и сократить разрыв до пятого места, дающего право на участие в Лиге Европы, до шести баллов. Да и шестая строчка при определённых раскладах может стать пропуском в еврокубки. 

Наконец, огромную роль в данном противостоянии играл «фактор Карпина». Бывший наставник «Спартака», покинувший команду не без скандала, разумеется, горел желанием в очередной раз огорчить красно-белых. 

И этот дополнительный настрой тренер всегда передавал подопечным. При нём «Ростов» в четырёх матчах со «Спартаком» в чемпионате одержал две победы при одной ничьей и одном поражении. Правда, первая дуэль с Доменико Тедеско для Карпина получилась неудачной. В 1/8 финала Кубка России в конце октября московский коллектив дома оказался сильнее — 2:1. Впрочем, гости тогда играли практически резервным составом.  

На этот раз масла в огонь подлил владелец «Спартака» Леонид Федун, который заявил, что красно-белые постараются «победить Карпина». 

Что касается стартовых составов, то Валерий Георгиевич обошёлся без сюрпризов и выпустил на поле всех сильнейших, за исключением Романа Ерёменко, который по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. Его место в центре поля занял Бактийор Зайнутдинов. Также на последнем рубеже появился не Егор Бабурин, а Сергей Песьяков, что, видимо, было вызвано спартаковским прошлым голкипера.

А вот Тедеско сумел по-настоящему удивить болельщиков. Во-первых, в центр обороны вместо дисквалифицированных Самуэля Жиго и Ильи Кутепова он отправил Алекса Крала, а не Илью Гапонова. Во-вторых, место чеха в полузащите занял Гус Тиль, который практически не играл в последних матчах. В-третьих, слева в обороне вышел не Айртон, а Лоренсо Мельгарехо. Наконец, на левом краю атаки расположился Резиуан Мирзов, а Зелимхан Бакаев с позиции «десятки» ушёл на правый край.

Гол «Ростова» и нереализованный пенальти Попова 

«Ростов» начал матч куда активнее и с ходу организовал высокий прессинг на чужой половине поля. А уже на пятой минуте гости впервые разрезали экспериментальную линию обороны «Спартака». Зайнутдинов от лицевой прострелил на абсолютно свободного Эльдора Шомуродова, но тот из убойной позиции умудрился пробить выше. 

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Красно-белые ответили своим полумоментом лишь на 20-й минуте. Тиль из-за пределов штрафной пробил прямо в руки Песьякову. Это был дебютный удар в створ для хозяев и единственный в первом тайме. 

А подопечные Карпина совсем скоро забили абсолютно логичный мяч. Наиль Умяров потерял снаряд на своей половине поля, и гости организовали очередной быстрый выпад по правому флангу атаки. Подача в штрафную завершилась ударом Шомуродова в штангу, но Зайнутдинову уже никто не помешал добить мяч в ворота. 

Теперь уже «Спартаку» требовалось идти вперёд и отыгрываться, однако у красно-белых не получалось абсолютно ничего. По сути, команда уповала лишь на индивидуальные качества Бакаева и Мирзова. Собственно, последний упустил самый опасный момент для хозяев в первом тайме. После подачи углового Резиуан с угла вратарской немного не попал в ближний. 

Зато жёлто-синие перед перерывом могли снимать все вопросы о победителе матча. И вновь крайне неудачно сыграл молодой Умяров. После того как мяч отскочил от головы Шомуродова, он обработал мяч рукой в собственной штрафной, а судья Евгений Турбин без раздумий указал на точку. 

Но оставить надежду бывшей команде решил Ивелин Попов. С одиннадцатиметровой отметки он пробил «паненкой» прямо по центру, однако Александр Максименко остался на месте и намертво забрал мяч в руки. 

Упущенные возможности «Спартака» и разящие контратаки гостей 

Второй тайм красно-белые начали достаточно активно. Не успели команды вернуться на поле, как Мирзов едва не сравнял счёт. Резиуан ворвался в штрафную и очень опасно пробил в дальний угол, но невероятный сейв совершил Песьяков. 

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«Ростов» же ответил голом. Хозяева вновь провалились в обороне, а Шомуродов с Ионовым спокойно переиграли Джикию с Зобниным. Алексей спокойно замкнул дальнюю штангу. 

«Спартак» продолжил создавать моменты у чужих ворот и в дальнейшем, однако выше всяких похвал действовал Песьяков, поймавший кураж. Одно из спасений стоило ему повреждения. Голкипер чудом потащил снаряд из угла после удара головой Понсе и травмировался. Тренерский штаб уже отправил разминаться Бабурина, но Песьяков всё-таки остался на поле. И не зря, ведь чуть позже Сергей не позволил Понсе реализовать выход один на один. 

А за десять минут до конца гости всё же довели счёт до крупного. После подачи углового Дмитрий Чистяков подправил мяч в дальний угол. 

Только в этот момент «Спартак» всё же проснулся и забил гол престижа. Красно-белые провели хорошую быструю атаку, а Понсе после скидки Ларссона с близкой дистанции расстрелял Песьякова. 

Но развить успех у подопечных Тедеско не получилось. Мало того, они быстро пропустили четвёртый гол. Зайнутдинову удалось оформить дубль. Воспользовавшись передачей Байрамяна, футболист сборной Казахстана точно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. 

Финальный свисток стадион встретил абсолютным молчанием, тем более все фанаты покинули трибуны ещё в конце первого тайма. «Спартак», казалось, начал приходить в себя под руководством Тедеско, но в последних трёх матчах года набрал лишь очко и остался на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. 

«Ростову», напротив, удалось завершить год на мажорной ноте и сравняться по количеству набранных очков с «Локомотивом» и ЦСКА. Жёлто-синие, несмотря на финансовые проблемы, продолжают бороться за медали.

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