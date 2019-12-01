Пресс-конференция после матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершился матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком». По окончании встречи главные тренеры команд Сергей Семак и Доменико Тедеско ответили на вопросы журналистов. RT вёл прямую трансляцию.