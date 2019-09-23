«Нужно забыть всё плохое и двигаться дальше»: игроки и тренеры — о победе ЦСКА над «Краснодаром»

Футболистам ЦСКА стоит детально разобраться в причинах того, что команда, имея преимущество в три мяча, позволила сопернику сократить отставание до минимального. Об этом после победы над «Краснодаром» заявил исландский хавбек армейцев Арнор Сигурдссон. Главный тренер красно-синих связал это с мастерством южан, а вратарь гостей Матвей Сафонов признался, что команде не стыдно возвращаться домой, несмотря на очередное поражение.

Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев. Специалист был краток и не показывал эмоции, из-за которых ранее получил жёлтую карточку от главного рефери встречи Владислава Безбородова.

Несмотря на поражение, тренер отметил положительные сдвиги в игре команды и выразил уверенность, что «Краснодар» с достоинством преодолеет небольшой кризис.

«Все увидели, что в игре было два разных тайма. Первый мы начали откровенно плохо. Мяч совсем не держался. После перерыва сработали корректировки и замены. Очень довольны игрой команды во втором тайме. Могли и сравнять. Если будем играть так и дальше, то нас точно ждёт много хорошего впереди», — пояснил специалист.

На этом послематчевый разбор со стороны тренерского штаба «Краснодара» завершился. Единственным уточняющим вопросом от журналистов стала тема первого матча новичка южан бразильца Кайо.

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«Для дебюта он выступил весьма достойно. Но в первом тайме все играли плохо, так что лично для него результаты неплохие», — резюмировал Матвеев.

После столь лаконичного выступления гостей главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко журналисты ждали с нетерпением и в буквальном смысле затаив дыхание.

«Вы почему не дышите?» — задался вопросом к коллегам руководитель пресс-службы красно-синих Сергей Аксёнов.

«Боимся спугнуть», — иронично ответили репортёры.

Сам же наставник армейцев начал с того, что признался: победу его коллективу принёс голевой задел, обеспеченный по итогам первого тайма.

«Мы были в меньшем нокауте, чем соперник, поэтому выиграли. Было два разных тайма и у них, и у нас. Считаю, что выиграли по делу. Путём прессинга отняли у «Краснодара» преимущество в первом тайме. Во втором показалось, что они забили нам легко. Но хорошо, что смогли вернуться в игру и дотерпеть. Было волнение за молодость игроков, которые могли потерять концентрацию при столь ощутимом преимуществе», — заявил Гончаренко.

Кроме того, тренер отметил лидерские качества своих ведущих игроков и одобрительно отозвался об игре «Краснодара».

«Вернулись за счёт опыта и уверенности Чалова и Влашича. Такие игры закаляют характер. Но давайте не будем говорить о том, что мы пропустили из-за детских ошибок. Это не так. Второй гол «Краснодара» — это мастерство в чистом виде», — выразил мнение наставник армейцев.

После разбора игры тренер перешёл к анализу собственных действий. Журналисты попросили специалиста сравнить своё поведение с эмоциональными всплесками коллег из «Краснодара», за которые оба были наказаны жёлтыми карточками.

«Моё внешнее спокойствие? А как я должен был себя вести? Бегать по кромке, выбегать на поле? Нужно держать концентрацию и контролировать игру. Понятное дело, какому-то из моментов можно порадоваться, иному — огорчиться, но в целом стараюсь подходить к своей работе с холодной головой», — признался Гончаренко.

В завершение беседы Гончаренко рассказал о планах на кубковый матч с владикавказской «Аланией», который состоится в среду, 25-го сентября. Тренер признался, что не будет проводить серьёзных кадровых ротаций. При этом не стал раскрывать секрет, сыграет ли против родной команды травмированный полузащитник Алан Дзагоев.

«На кубок мы поедем максимально сильным составом. Если будем давать кому-то отдохнуть, то это будет сделано по медицинским показателям. Дзагоев? Ну домой он съездить готов, да», — заявил Гончаренко.

«То, что произошло во втором тайме, больше не должно повторяться!»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был куда более эмоционален, чем его коллега Матвеев. Специалист признался, что проваленный первый тайм во многом связан с ошибками, допущенными при формировании состава. А после обрушился на судейскую бригаду с гневной тирадой.

«Претензии огромные. Вся страна видела, что на моменте с Бергом было пенальти. Зато они увидели, что я был чуть-чуть активным, а то, что срываются атаки, — на это нет никакой реакции! Для меня это непонятно. Молчу про момент с Ахметовым. Если бы он играл за нас, то это была бы чистая красная. Стоит VAR, а люди даже не удосуживаются туда смотреть», — высказался Мусаев.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, подводя итоги матча, отметил волю своей команды. Вратарь выразил надежду, что его мнение разделят и болельщики «быков».

«Начали игру плохо. Рассчитывали совсем на другое, изучали соперника, серьёзно готовились. В итоге вышли и не смогли ничего показать. Они навязали нам игру. Отрадно, что во втором тайме команда проснулась и переломила ход встречи. Очень обидно, что не хватило сил сравнять счёт. Но мы показали, что мы команда, так что не стыдно возвращаться в Краснодар», — заявил журналистам Сафонов.

ВСЁ! Валидодьный второй тайм, но мы побеждаем Краснодар и выходим на второе место в #РПЛ! #ЦСКАкраснодарpic.twitter.com/9ynZnxXcUl — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 сентября 2019 г.

Кроме того, вратарь раскрыл секреты внутренней кухни и рассказал, о чём команда говорила в раздевалке, уступая сопернику три мяча.

«Поговорили между собой. Сделали акцент на том, что нужно больше эмоций. После перерыва где-то не хватило везения, потому-что моменты были, и они потенциально должны были закончиться взятием ворот», — пояснил игрок.

В завершение общения со СМИ Сафонов признался, что самым досадным моментом матча для него стал гол в исполнении Николы Влашича.

«Неприятным был пенальти. Ну это так, свои истории… Третий гол Влашича тоже расстроил, ведь он залетел от руки. Там были варианты. Немножко мне не хватило, чтобы вытащить его, для вратаря это обидно», — заявил Сафонов.

Сам же Влашич, на счету которого два мяча и голевой пас, заявил, что не ставит личные результаты выше интересов команды. Хорватский форвард признался, что ему тяжело даётся насыщенный график игр, и не смог ответить на вопрос, почему во втором тайме ЦСКА полностью отдал инициативу в руки соперника.

«Первый тайм был прекрасным! Играли как хотели! В перерыве сказали друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так. Моя игра — неважно, кто забивает, главное — победа. Было тяжело восстанавливаться после дороги в Болгарию и такого ощутимого поражения. Но, возможно, нам была нужна эта встряска. Нужно забыть всё плохое и двигаться дальше», — заявил Влашич.

В отличие от хорватского легионера, исландский хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон остался недоволен игрой команды.

«То, что произошло во втором тайме, больше не должно повторяться! Мы доминировали и должны были удерживать счёт. Да и то, что произошло в Болгарии, абсолютно непозволительно. Радует, что после того болезненного поражения мы смогли прийти в себя, отдохнуть и победить», — пояснил исландский полузащитник.