Прогресс с каждым матчем, потеря Фетисовой и сложная сетка плей-офф: как российские волейболистки выступают на ЧЕ

На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд, который проходит одновременно в четырёх странах, завершился групповой этап. Сначала сборная России не без труда обыграла Белоруссию и Швейцарию, но уступила в пяти сетах Германии. После такого старта подопечные Вадима Панкова нащупали свою игру, убедительно обыграли Испанию и Словакию и вышли в плей-офф со второго места в группе. Несмотря на потерю основной блокирующей Ирины Фетисовой и проблемы с приёмом, россиянки продолжают претендовать на медали первенства Европы.

Сезон волейбольных турниров для сборных продолжается, и после Лиги наций с отборочными соревнованиями на Олимпиаду команды разъехались определять лучших в своих частях света. Сборная России отправилась на чемпионат Европы, который в этом году претерпел большие изменения. Впервые состав участников расширился до 24 команд, а принимать турнир вызвались сразу четыре страны.

К континентальному первенству россиянки подошли в хорошем настроении. После провала в Лиге наций сборная показала свою реальную силу, когда к ней присоединились её лидеры — Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Евгения Старцева, Ирина Воронкова. В матче с Южной Кореей, в котором решалась судьба олимпийской путёвки, россиянки вернули надежду болельщикам. На чемпионате Европы их как минимум не стоило сбрасывать со счетов.

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В этом году турнир заметно отличается от предыдущих. Количество участников увеличилось в полтора раза, и все они рассредоточились по четырём странам — Венгрии, Польше, Словакии и Турции. На турнир попали многие команды, которые раньше о такой возможности и не мечтали. Впрочем, для национальной команды расширение географии было плюсом. Олимпийский отбор показал, что подопечным Вадима Панкова лучше стартовать с соперников попроще.

Первый матч (с белорусками) моментально выявил главную слабость — приём. Воронкова и Ксения Парубец хоть и набирали много очков, но со своей основной обязанностью не всегда справлялись, а подстраховывать и выходить им на замену было некому. Такая ситуация, помноженная на предстартовое волнение и ошибки в ключевых розыгрышах, привела к очень непростой борьбе за победу. Первый сет был выигран со счётом 26:24, во втором белоруски напугали отчаянным рывком, в третьем приходилось отыгрываться с 15:19. Благо, все три партии в итоге остались за российскими волейболистками.

Игра со Швейцарией должна была вселить в девушек уверенность, но перед ней имели место сразу два эпизода, способных любого выбить из колеи. Основная блокирующая Ирина Фетисова, в первой же игре показавшая всю свою силу, неожиданно слегла с аппендицитом и покинула турнир досрочно. К тому же трёхматчевую дисквалификацию получил тренер Серджио Бузато.

We wish a speedy recovery to Irina Fetisova - #14 of Team Russia - who last night underwent surgery to treat appendicitis in Bratislava! Get well soon! #EuroVolleyW@volleyrupic.twitter.com/qXzxdpMZ1T — EuroVolley (@CEVEuroVolley) August 26, 2019

Все эти проблемы привели к тому, что россиянки с трудом обыграли команду, которая своими силами не отбиралась на чемпионат Европы почти полвека. Швейцарки смогли шесть раз подать навылет, удерживали приём россиянок ниже 50% и с каждым сетом ошибались всё реже и реже. К счастью, снова победу удалось вырвать на классе. Гончарова заработала свои 17 очков, Ангелина Лазаренко отлично подавала, а Екатерина Ефимова, призванная заменить Фетисову, за один третий сет поставила пять успешных блоков.

В матче с немками, главными соперницами по словацкой группе, ни о какой победе на классе речи уже не могло идти. Успех в первой партии не значил ничего. Во второй и третьей Парубец совсем не справлялась с приёмом, а у Гончаровой не было взаимопонимания со связующей Татьяной Романовой. В то же время у сборной Германии мяч летел куда надо. Команда даже решилась на отчаянный шаг — отдала четвёртый сет после выигранных первых двух, чтобы дать лидерам отдохнуть. На тай-брейке немки с новыми силами зафиксировали победу, хотя и набрали за этот двухчасовой марафон меньше очков.

Холодный душ взбодрил российских девушек. После выходного дня, в который Панков отменил все тренировки, его подопечные наконец-то преобразились. В следующей игре с Испанией все минусы были устранены. Парубец сохраняла мячи всё чаще, на замену Воронковой успешно вышла Маргарита Курило, но ярче всех раскрылась Ирина Королёва. Ещё в матче с Германией она стала третьей по результативности в команде, а играя против испанок, совершила девять блоков и набрала ещё шесть очков в атаке. Сборная России выиграла в трёх сетах без лишней нервотрёпки.

В последний день группового этапа сразу стало известно, что россиянки не займут первое место в группе. Германия одержала пять побед из пяти и получила в 1/8 финала удобную Словению. Перед подопечными Панкова замаячила перспектива начать плей-офф с крепких Польши, Италии или Бельгии, каждая из которых была в первой семёрке по итогам Лиги наций. Выбирать соперниц не было возможности, так что россиянкам оставалось просто закончить групповой этап матчем со Словакией.

Эта игра выпала на день Словацкого национального восстания, и трибуны арены «Словнафт арены» оказались заполнены до отказа. Но количество болельщиков не смутило российскую сборную. Она провела образцово-показательный матч, ни на секунду не дав повода усомниться в себе. В каждом сете россиянки сразу захватывали лидерство и в итоге выиграли все партии с двузначной разницей — 25:14, 25:9, 25:12. Личная статистика многих россиянок была безупречной — 56% реализованных атак Гончаровой, приём Воронковой на уровне 64%, плюс шесть блоков от Королёвой. Групповой этап выполнил свою задачу по закалке команды к плей-офф.

Когда завершились последние матчи в группе B, у сборной России определился соперник по турниру на выбывание. Подопечные Панкова избежали встречи с Польшей и переезда в Лодзь, а вместо этого сыграют с Бельгией, которая всё-таки выглядит предпочтительнее полячек или итальянок. С последними ещё будет возможность столкнуться в четвертьфинале, если те обыграют Словакию. Но в любом случае простых соперников у россиянок с 1 сентября больше не будет, и такую же цельную игру, как в последних двух матчах, нужно будет показывать на протяжении всего нокаут-раунда.