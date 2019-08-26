Волейболистка Фетисова пропустит остаток ЧЕ из-за аппендицита

Блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова пропустит оставшиеся матчи чемпионата Европы 2019 года из-за состояния здоровья.

По словам куратора женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислава Фадеева, которые передаёт РИА Новости, у 24-летней волейболистки обострился аппендицит, и 25 августа она перенесла операцию.

По итогам двух туров сборная России возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков. Россиянкам ещё предстоит провести матчи с Германией, Испанией и Словакией.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы.