Волейболистка Фетисова пропустит остаток ЧЕ из-за аппендицита

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Блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова пропустит оставшиеся матчи чемпионата Европы 2019 года из-за состояния здоровья.
Волейболистка Фетисова пропустит остаток ЧЕ из-за аппендицита
  • РИА Новости

По словам куратора женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислава Фадеева, которые передаёт РИА Новости, у 24-летней волейболистки обострился аппендицит, и 25 августа она перенесла операцию.

По итогам двух туров сборная России возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков. Россиянкам ещё предстоит провести матчи с Германией, Испанией и Словакией.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы.

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