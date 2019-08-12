Вторая путёвка: мужская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду в Токио

Мужская сборная России по волейболу завоевала путёвку на летние Олимпийские игры в Токио. Подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли отборочный турнир в Санкт-Петербурге, одержав три победы над командами Мексики, Кубы и Ирана. При этом хозяева соревнований не уступили соперникам ни одного сета. Ранее квалификацию уже прошла женская сборная России.

Спустя неделю после женских отборочных турниров на Олимпиаду состоялись такие же соревнования у мужчин. Формат их не изменился — 24 лучшие команды по мировому рейтингу поделились на шесть групп и оспаривали по одной путёвке между собой в течение трёх дней. Сборная России вновь принимала один из таких мини-турниров на своей территории, теперь уже в Санкт-Петербурге.

Поменялись только соперники и расклад сил между ними. Если за женскую сборную могли быть опасения из-за её провального выступления в течение сезона и попадания в одну группу с крепкой Южной Кореей, то подопечные Туомаса Саммелвуо не вызывали такую тревогу. К действующим победителям Лиги наций приехали Мексика с Кубой, которые на этом турнире даже не выступали, и Иран.

К азиатской сборной стоило относиться с полной серьёзностью, тем более что в этом сезоне россияне ей уже проигрывали. Но было это почти два месяца назад, Саммелвуо тогда не имел под рукой всех лучших игроков, а в «Финале шести» Лиги наций иранцы успеха не добились, стартовав на турнире с двух поражений.

Хотя условия отбора на Олимпиаду нельзя было назвать невыполнимыми, Саммелвуо усилил команду сразу четырьмя игроками, которых можно было бы назвать «старой гвардией». На место волейболистов, выходивших только на замену, пришли Артём Вольвич, Максим Михайлов, Александр Бутько и залечивший все травмы Дмитрий Мусэрский.

Первых трёх наставник сборной сразу бросил в бой в матче с Мексикой. Пять лет назад североамериканцы смогли выиграть у россиян один сет на чемпионате мира, но в этот раз они были слишком далеки от этого. Немного уступив в начале первой партии, хозяева площадки быстро наверстали упущенное и вышли вперёд. Вскоре у российской команды начались постоянные перестановки в составе, и это был хороший знак — матч превратился в подготовку к уже следующим играм. Только лучший доигровщик Лиги наций Егор Клюка остался смотреть со стороны, как мексиканцы набрали всего лишь 43 очка за матч, продлившийся 71 минуту.

На следующий день россияне встречались с Кубой, которая ещё несколько лет назад представляла собой боеспособный коллектив, но побеги сразу нескольких лидеров в другие сборные серьёзно ослабили команду. Матч ожидаемо растянулся на минимально возможные три сета, но так быстро, как во встрече с мексиканцами, они не прошли.

Уверенно россияне выиграли только первую партию, в которой на семь своих блоков не получили в ответ ни одного. Отлично играл Дмитрий Волков, реализовав все свои девять атак. Но во втором сете начались проблемы — лимит ошибок оказался исчерпан, и кубинцы охотно за них наказывали. Ситуацию, когда россияне проигрывали со счётом 18:21, удалось исправить за счёт одухотворённой игры Виктора Полетаева и безошибочных подач. В третьем сете уже россияне долгое время вели, а кубинцы старались организовать погоню. Гостям это почти удалось, но всё-таки они уступили со счётом 25:27.

Иран не отставал от россиян и тоже к по сути финальной игре одержал две дежурные победы. В начале матча солировал Амир Гафур — ему удавалось и тройной блок обыграть, и эйс совершить. Но россиянам удавалось сохранить равный счёт, а ко второму тайм-ауту комфортное преимущество заработал Полетаев. После ещё двух собственных ошибок иранцы отстали уже на четыре очка и отыграться уже не могли. Счёт в первой партии составил 25:19.

Во втором сете россиянам впервые пришлось долго отыгрываться. Разладилась игра у Ильяса Куркаева, и иранцам удалось набрать четыре очка подряд. Вновь спасать положение пришлось Полетаеву, который практически каждым касанием мяча приносил очки. После второго технического перерыва игроки Ирана если и выходили вперёд, то всего на одно очко. Так продолжалось до тех пор, пока Полетаев не пошёл на второй десяток набранных им баллов. Иранцы отыграли два сетбола, но Вольвич всё-таки поставил точку в партии.

Следующая партия стала самой насыщенной — команды уже не выигрывали поочерёдно один розыгрыш за другим, а совершали рывки на три-четыре очка. И если россиянам отчасти помогали чужие ошибки, то иранцами своими силами повели со счётом 20:17, вынудив Саммелвуо взять тайм-аут. Разговор с наставником помог, и хозяева турнира смогли быстро догнать соперников.

В этот решающий момент иранцы дрогнули — подачей в аут они подарили россиянам матчбол, а попаданием в антенну отдали весь матч. Мужская сборная России отобралась на Олимпийские игры в Токио вслед за женской, избавив себя от необходимости проходить более сложную континентальную квалификацию.