«Легкомысленный поступок»: тренер сборной России по волейболу принёс извинения за расистский жест

Тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато написал открытое письмо, в котором извинился за жест, показанный им после победы над командой Южной Кореи на отборочном турнире на Олимпиаду-2020. Специалист сузил пальцами глаза, после чего корейская сторона подала жалобу на него в Международную федерацию волейбола. Во Всероссийской федерации волейбола тоже принесли извинения за действия тренера, но не стали применять к нему санкции.

Тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато написал открытое письмо, в котором принёс извинения за неоднозначный жест, продемонстрированный им после недавнего отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Итальянский специалист сузил пальцами глаза после победы над командой Южной Кореи, что стало поводом для обвинений его в расистском поведении.

«Я крайне расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Расистские идеология и мировоззрение всегда были мне чужды! Уверен, что это могут подтвердить множество моих друзей и знакомых самых разных национальностей. Я не имел ни малейшего желания обидеть, дразнить, а тем более унизить кого бы то ни было. Теперь понимаю и осознаю, что сделал легкомысленный поступок. Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), Международной федерации волейбола (FIVB) и всему волейбольному сообществу», — написал Бузато в письме.

Поводом для обвинений тренера стал снимок, сделанный фотокорреспондентом Владимиром Песней. На нём специалист, радующийся непростой победе подопечных над Южной Кореей и получению путёвки на Олимпийские игры, сузил пальцами глаза. В мире этот жест зачастую интерпретируется как расистский по отношению к восточноазиатским народам.

Скандал грянул через три дня после матча. В Федерации волейбола Южной Кореи решили не оставлять действия Бузато без оценки и подали жалобу в FIVB и ВФВ.

«Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола. Мы решили принять меры с тем, чтобы подобное больше не повторялось», — цитирует организацию агентство «Рёнхап».

В FIVB заявили, что получили жалобу и начали расследование в отношении Бузато. При этом там отметили, что Всероссийская федерация волейбола предприняла шаги к урегулированию возникшего конфликта, удалив со своих ресурсов спорную фотографию.

«Важно подчеркнуть, что FIVB не одобряет любые подобные нетактичные жесты, даже если не было намерения оскорбить. FIVB стремится к пониманию и терпимости в спорте, богатом культурным и этическим разнообразием. FIVB будет продолжать неустанно работать с федерациями, чтобы эта работа отражалась на всем глобальном волейбольном сообществе. FIVB в курсе дела и отмечает, что ВФВ незамедлительно предприняла шаги, чтобы удалить фотографию с различных сайтов, так как фотография не соответствует её взглядам и ценностям. FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится», — сообщила федерация РИА Новости.

В ВФВ отметили, что готовы извиниться за своего тренера, назвав его действия безобидными. В то же время в организации признались, что расстроены произошедшими событиями.

«Речь не идёт о каком-то умышленном действии. Мы получили письмо от корейской федерации, будем отвечать им и приносить извинения. Бузато никаким образом не хотел кого-то обидеть или оскорбить. Этот жест был сделан на эмоциях и таким образом он показал, что команда едет на Игры в Токио. Он сам, и мы в федерации, расстроены данной ситуацией и тем, как восприняли его жест», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

На защиту Бузато также встал сам автор фотографии. Песня заявил, что жест тренера был вызван радостными эмоциями и не был обращён к южнокорейской сборной.

«Бузато на моей фотографии выражает радость от попадания команды на Олимпийские игры в Японию. Именно это символизирует его жест. В нём нет ни чувства превосходства по расовым признакам, ни унижения кого бы то ни было, ни преследования, а именно это и только это можно трактовать как расизм. Жест обращён к подопечным спортсменкам и ко мне как фотографу, он означает «Мы теперь японцы». В данном случае можно говорить об использовании стереотипа, но не о расизме», — написал Песня в Facebook.

Также по теме «Применить дисциплинарные санкции»: в Польше призвали наказать волейболиста Спиридонова за комментарий в Twitter Федерация волейбола Польши обвинила доигровщика уфимского «Урала» Алексея Спиридонова в оскорблении блокирующего Кароля Клоса и...

Фотограф заверил, что Бузато положительно относится как к Южной Корее, так и к Японии, поэтому обвинения его в расизме не могут иметь под собой оснований.

«Фотография подверглась интерпретированию без осознания контекста. В ней углядели оскорбление то ли в адрес японцев, то ли в адрес корейцев. Это абсолютный бред. Бузато, которого я знаю много лет, многократно бывал как в Японии, так и в Корее. Он, как и я, с большим уважением относится к культуре народов, населяющих эти страны. Это может подтвердить любой человек, хорошо знающий Серджо или меня, в том числе и мои японские коллеги. Ещё раз: жест не был обращён ни к соперницам-кореянкам, ни к японцам и вообще ни к какому азиатскому народу. Это был жест гордости за попадание команды на Олимпийские игры в Токио», — добавил Песня.

Позднее стало известно, что Всероссийская федерация волейбола провела беседу с Бузато, но применять санкции к нему не станет. Об этом на следующий день после жалобы южнокорейской федерации заявил Ярёменко.

«Мы все расстроены, и Бузато тоже. Мы принесём официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджо 20 лет работает для российского волейбола, он был и остаётся интеллигентным парнем», — сказал Ярёменко ТАСС.

Пока FIVB проводит расследование в отношении Бузато, у мужской сборной России стартует свой отборочный турнир на Олимпиаду в Токио. С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге подопечные Туомаса Саммелвуо сыграют с командами Ирана, Кубы и Мексики. Путёвку на Игры получит одна сборная из четырёх.