ВФВ извинится за жест тренера Бузато

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесёт извинения за жест старшего тренера сборной России Серджио Бузато, который специалист продемонстрировал после окончания мачта с командой Южной Кореи за выход на Олимпиаду-2020.

«Мы все расстроены, и Бузато тоже. Мы принесём официальные извинения, но о каких-то санкциях к тренеру не хотим вести и речи. Факт, на который обратили внимание наши соперники, неприятный. Но Серджио на протяжении 20 лет работает для российского волейбола, он был и остаётся интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не желал никого обидеть, это было сделано на эмоциях — он показывал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что интерпретировали подобным образом — он не пытался унизить команду соперника», — цитирует генерального секретаря ВФВ Александра Ярёменко ТАСС.

После победы над сборной Южной Кореи, которая подарила российской команде путёвку на чемпионат мира, старший тренер Серджио Бузато растянул веки, изображая узкие глаза. После этого специалист был обвинён в расизме.

Ранее FIVB получила жалобу Южной Кореи на жест тренера женской сборной России.