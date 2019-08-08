FIVB получила жалобу Южной Кореи на жест тренера женской сборной России

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Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерация волейбола Южной Кореи на жест старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато.

«FIVB получила одну официальную жалобу, которая сейчас рассматривается в рамках внутренних процедур», — приводит слова пресс-службы международной организации ТАСС.

В федерации подчеркнули, что FIVB не одобряет никаких оскорбительных жестов, даже если они были показаны случайным образом. При этом отмечается, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала всё для получения снимка, на котором изображён жест, так как российская сторона так же его не одобряет.

«FIVB стремится содействовать лучшему пониманию и терпимости к богатому культурному и этническому разнообразию волейбола», — заявили в пресс-службе FIVB.

Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.

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