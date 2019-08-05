Железный характер: женская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею и отобралась на Олимпиаду 2020 года

Российские волейболистки завоевали путёвку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. В заключительном матче квалификационного турнира подопечные Вадима Панкова уступили в первых двух партиях, но затем перехватили инициативу и одержали волевую победу — 21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11. Самым результативным игроком в составе отечественной команды стала Наталья Гончарова, записавшая на свой счёт 20 очков.

В настоящее время главной целью большинства представителей летних видов спорта является завоевание путёвки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Исключением не стала и женская сборная России по волейболу, которая боролась за право отправиться в Японию на международном квалификационном турнире. 24 национальные команды были разделены на шесть групп в соответствии с рейтингом Международной федерации волейбола (FIVB), а подопечным Вадима Панкова в соперники достались спортсменки из Южной Кореи, Канады и Мексики.

Серьёзным подспорьем для отечественных волейболисток стало то, что матчи квартета E проводились в Калининграде. В родных стенах они быстро почувствовали уверенность и в трёх сетах взяли первые две встречи. В противостоянии с мексиканками напряжённой получилась лишь третья партия, завершившаяся со счётом 26:24, в то время как в двух оставшихся оппонентки суммарно набрали 21 балл. Канадки оказали более серьёзное сопротивление, но также уступили всухую.

Таким образом, для выхода в финальную часть Олимпиады-2020 сборной России было необходимо брать верх над самым мастеровитым из соперников по группе. По состоянию на январь 2019 года волейболистки из Южной Кореи занимали девятое место в генеральной классификации и являлись действующими бронзовыми медалистками Азиатских игр. При этом в очном противостоянии подопечные Панкова владели серьёзным преимуществом. За последние пять лет коллективы шесть раз встречались друг с другом, при этом четырежды успех сопутствовал отечественным спортсменкам.

Старт решающего матча турнира получился предельно равным. Коллективы практически с одинаковой периодичностью набирали баллы вплоть до середины партии, когда кореянки совершили четырёхочковый рывок. Особенно впечатляюще смотрелась нападающая Ким Ён Гун, которая раз за разом пробивала российский блок. В итоге подопечные Панкова так и не смогли отыграть этот гандикап и уступили партию.

Второй сет прошёл по схожему сценарию. Россиянки испытывали серьёзные проблемы с атаками первым темпом и зачастую действовали крайне несогласованно. Так, они неоднократно не могли определиться, кто именно должен играть тот или иной мяч, что в итоге нередко становилось причиной ошибок. Неубедительно смотрелись и лидеры. Так, за первые два сета Наталья Гончарова суммарно отметилась всего пятью точными ударами, а Ирина Королёва набрала на один балл больше.

Соперницы же поймали кураж и продолжали находить дыры в обороне россиянок. Коллектив Стефано Лаварини действовал в очень быстром темпе, а помешать им не могли даже судейские оплошности. Так, главный арбитр неоднократно не замечал касания отечественных блокирующих, но после видеопросмотра очень часто был вынужден менять своё решение.

Так, за весь второй сет россиянки ни разу не вели в счёте и лишь в самом его начале имели равное количество баллов с оппонентками (3:3). Команда Южной Кореи обеспечила себе комфортное преимущество и не позволила себе и секундной расслабленности. Завершилась же партия неточным ударом Ирины Воронковой и последующим упущенным челленджем.

По ходу третьей партии российские болельщики практически потеряли надежду на успех. После неплохого старта подопечные Панкова вновь стали допускать слишком много невынужденных ошибок, что позволило кореянкам не только догнать, но и перегнать их. К заключительному отрезку партии хозяйки паркета оказались на грани поражения, уступая 18:22.

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Однако внезапный рывок россиянок застал их противниц врасплох. Благодаря блестящей игре Ирины Фетисовой они смогли перехватить инициативу и взять сразу семь розыгрышей подряд. Южнокорейские волейболистки старались играть первым темпом, но постоянно упирались в руки блокирующих.

Это фиаско серьёзно ударило по эмоциональному состоянию кореянок, которые так и не смогли взять себя в руки в следующем сете. Россиянки смотрелись заметно сильнее своих визави, а в один момент их преимущество достигло десяти баллов. Панков выпустил на паркет запасных, но даже в отсутствие ведущих волейболисток отечественная сборная не сплоховала и сравняла счёт по партиям.

После этого хозяйки паркета уже не имели права упускать победу, но всё равно сумели пощекотать нервы своим болельщикам. Они уверенно начали сет, но проиграли три розыгрыша подряд и оказались в роли догоняющих. У кореянок продолжала солировать Ким, которая записала на свой счёт 25 очков.

Но последнее слово осталось за сборной России. При счёте 9:11 она взяла шесть очков подряд. Ключевую роль сыграли Гончарова и Королёва, которые за весь матч набрали 37 (20 и 17 соответственно) очков на двоих. Благодаря этой победе отечественные волейболистки заняли первое место в своём квартете квалификационного турнира и завоевали путёвку на Олимпийские игры в Токио.