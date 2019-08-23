Тренер сборной России по волейболу отстранён на три матча за оскорбительный жест

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три матча за оскорбительный жест, продемонстрированный после победы его подопечных над южнокорейскими спортсменками в поединке квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко.

По словам представителя ВФВ, дисквалификацию Бузато будет отбывать в стартовых поединках чемпионата Европы, который стартует 23 августа и пройдёт в четырёх странах — Турции, Венгрии, Словакии и Польше.

Ранее Бузато сделал официальное заявление по поводу своего жеста после матча со сборной Южной Кореи.