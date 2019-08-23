Тренер сборной России по волейболу отстранён на три матча за оскорбительный жест
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко.
По словам представителя ВФВ, дисквалификацию Бузато будет отбывать в стартовых поединках чемпионата Европы, который стартует 23 августа и пройдёт в четырёх странах — Турции, Венгрии, Словакии и Польше.
Ранее Бузато сделал официальное заявление по поводу своего жеста после матча со сборной Южной Кореи.