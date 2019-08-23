Тренер сборной России по волейболу отстранён на три матча за оскорбительный жест

Короткая ссылка
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три матча за оскорбительный жест, продемонстрированный после победы его подопечных над южнокорейскими спортсменками в поединке квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Тренер сборной России по волейболу отстранён на три матча за оскорбительный жест
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко.

По словам представителя ВФВ, дисквалификацию Бузато будет отбывать в стартовых поединках чемпионата Европы, который стартует 23 августа и пройдёт в четырёх странах — Турции, Венгрии, Словакии и Польше.

Ранее Бузато сделал официальное заявление по поводу своего жеста после матча со сборной Южной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить