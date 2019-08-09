Тренер сборной России по волейболу сделал заявление по поводу своего скандального жеста
- РИА Новости
«Я крайне расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Расистские идеология и мировоззрение всегда были мне чужды!» — приводит текст письма наставника «Спорт-Экспресс».
По его словам, у него множество друзей разных национальностей, и он никого не хотел обидеть или унизить свои жестом. Тем не менее он признаёт, что это был легкомысленный поступок с его стороны.
«Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу», — говорится в сообщении Бузато.
Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола извинится за жест тренера Бузато.