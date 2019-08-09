Тренер сборной России по волейболу сделал заявление по поводу своего скандального жеста

Короткая ссылка
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато сделал официальное заявление по поводу своего жеста после матча с Южной Кореей, после которого представители азиатской команды подали жалобу на специалиста.
Тренер сборной России по волейболу сделал заявление по поводу своего скандального жеста
  • РИА Новости

«Я крайне расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Расистские идеология и мировоззрение всегда были мне чужды!» — приводит текст письма наставника «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него множество друзей разных национальностей, и он никого не хотел обидеть или унизить свои жестом. Тем не менее он признаёт, что это был легкомысленный поступок с его стороны.

«Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу», — говорится в сообщении Бузато.

Наставник российской команды во время празднования победы над сборной Южной Кореи на квалификации на Олимпиаду пальцами растягивал свои глаза к вискам. Такой жест был расценён южнокорейской стороной как проявление расизма.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола извинится за жест тренера Бузато.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить