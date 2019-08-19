Дубль Жиго, дальний удар Фернандеса, сейвы Акинфеева и Максименко: как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере. В составе армейцев отличился Марио Фернандес. Также с наилучшей стороны проявили себя вратари Игорь Акинфеев и Александр Максименко, которые совершили несколько эффектных сейвов.

Чалов в старте и Шюррле на острие

Матчи между «Спартаком» и ЦСКА традиционно вызывают большой интерес у болельщиков, но на этот раз ажиотаж вокруг встречи был повышенный, поскольку соперники подошли к противостоянию в достаточно интригующий момент. Особенно это касалось красно-белых, состав которых летом изменился почти наполовину.

Традиционно любопытно было посмотреть и за игрой молодого ЦСКА, тем более что армейцы на старте сезона одержали три победы подряд. И предсказать, как закончится дерби на этот раз, было практически нереально.

Удивительно, но букмекеры, несмотря на то что игра проходила на «Открытие Арене», небольшое предпочтение отдавали именно ЦСКА. Причём последняя гостевая игра со «Спартаком» завершилась для армейцев победой — 2:0.

На этот раз вызывало большие вопросы, кто именно решится действовать «первым номером», но на деле это было невыгодно обоим коллективам, поскольку позиционная атака не является их сильной стороной. С другой стороны, хозяева при родных трибунах вынуждены были вести себя активнее, плюс в их составе появились такие яркие исполнители, как Андре Шюррле, Гус Тиль и Йордан Ларссон.

Все они ожидаемо оказались в стартовом составе на дерби. Олег Кононов предсказуемо не стал менять состав, который добыл выездную победу над «Ахматом». Шюррле вновь расположился на острие, Зелимхан Бакаев с Ларссоном — на флангах атаки, а Тиль — под нападающим.

Что же касается ЦСКА, то перед матчем все гадали, окажется ли в составе Фёдор Чалов, и в результате форвард получил место в старте, несмотря на перелом носа. Виктор Гончаренко может и хотел бы поберечь бомбардира, но замены в команде на сегодняшний день ему просто нет.

Зато линия обороны неожиданно претерпела кардинальные изменения. Во-первых, не попал в заявку Виктор Васин, во-вторых, в запасе остался Звонимир Шарлия. В результате тройку центральных защитников составили Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон.

Слева расположился Дмитрий Ефремов, а Иван Обляков отправился в опорную зону к Ильзату Ахметову. Травмированного Рагнара Сигурдссона на левом краю атаки ожидаемо заменил Константин Кучаев. Таким образом, в составе ЦСКА оказалось сразу девять футболистов с российским паспортом.

Упущенные моменты Чалова и инертный «Спартак»

Казалось, красно-белые попробуют захватить инициативу, но на деле первым номером неожиданно начали играть армейцы. Подопечные Гончаренко не только владели мячом, но и при потере моментально вступали в прессинг, не позволяя хозяевам начинать свои атаки. Порой они действовали чрезмерно жёстко, но это было оправданно.

В результате «Спартак» провёл довольно невнятный первый тайм и лишь ближе к перерыву сумел заявить о себе. Шюррле остался на голодном пайке и мячей практически не получал, как и Тиль. Ещё более незаметным был Бакаев, который о себе не напоминал вовсе. Зелимхану явно было некомфортно на неродном для него левом краю под плотной опекой Фернандеса и Набабкина.

ЦСКА же мог открыть счёт уже в начале встречи. Два 100%-ных момента упустил Чалов. Точнее, дважды красно-белых откровенно спас Максименко. Сначала он бросился в ноги форварду и не позволил проткнуть мяч в сетку под собой, а затем каким-то чудом парировал выстрел Фёдора с нескольких метров.

К слову, Чалов, хотя и был активен, в борьбу шёл с определённой осторожностью. Зато его партнёры не щадили ни себя, ни соперников. Спартаковцы отвечали тем же. Один Самуэль Жиго совершил сразу несколько жёстких подкатов. После одного из них Гончаренко пришлось убирать получившего повреждение Ефремова и выпускать вместо него Такуму Нисимуру.

Что касается опасных моментов «Спартака», то их также было два. В самом дебюте матча счёт едва не открыл Тиль. Грамотно открывшись под заброс Ларссона, голландец с лёту пробил прямо в руки Акинфееву. А уже перед самым перерывом Шюррле с линии штрафной не попал в дальний угол.

Пауза из-за дыма и три гола

Однако второй тайм «Спартак» начал куда активнее. Красно-белые наконец сумели зацепиться за мяч и осадить чужие ворота. Из ЦСКА, напротив, как будто выпустили воздух, и игра у гостей совсем перестала получаться.

А атаки хозяев смотрелись всё опаснее и в конце концов привели к голу. Причём удачу подопечным Кононова принесло не позиционное наступление, а контрвыпад. Жиго на своей половине отобрал мяч у соперника и начал атаку пасом на Бакаева. В свою очередь, Зелимхан протащил мяч к чужой штрафной и выполнил передачу на оказавшегося на левом фланге Шюррле. Немец моментально сделал отличную подачу на всё того же Жиго, который головой отправил мяч в угол.

После этого ЦСКА тут же едва не пропустил ещё пару мячей. Например, всё тот же Жиго бил по воротам с двух метров, но Акинфеев чудом выручил команду. А спустя пару минут Игорь в невероятном броске парировал выстрел Бакаева в нижний ближний угол из-за пределов штрафной.

Но как только армейцам удалось немного прийти в себя, счёт сравнялся. Гости воспользовались потерей Зобнина в центре поля и организовали быстрый выпад на чужие ворота. После прострела с левого фланга защитник выбил мяч из штрафной прямо на набегающего Марио Фернандеса, который пробил точно в дальний угол. Максименко толком не увидел мяч из-за спин партнёров. Любопытно, что этот удар стал для ЦСКА первым после перерыва.

Если после гола Жиго фаеры зажгли фанаты «Спартака», то после мяча Фернандеса отличились уже армейцы. Причём дым от их пиротехники оказался настолько едким, что Сергею Карасёву пришлось на несколько минут останавливать игру.

Не успела она возобновиться, как красно-белые вновь вышли вперёд. Хозяевам наконец удалось подать угловой, и Жиго после скидки партнёра с близкой дистанции расстрелял ворота и оформил дубль. Примечательно, что этот дубль стал первым в его карьере. Вдвойне важно, что пришёлся он на такой матч.

В попытке спасти встречу Гончаренко бросил, пожалуй, единственного футболиста, который мог помочь ему впереди, — Яку Бийола, но эффекта это не принесло — моментов для того, чтобы отыграться, у армейцев просто не было, несмотря на семь добавленных Карасёвым минут. Более того, судья компенсировал ещё больше времени из-за травмы колена у Жиго.

Зато «Спартак» вполне мог забить и третий мяч. Так, вышедший на замену Резиуан Мирзов на левом фланге обыграл сразу двоих оппонентов, но не попал в дальний угол. А затем Шюррле великолепной передачей вывел ещё одного свежего партнёра, Лоренсо Мельгарехо, один на один, однако парагваец пробил прямо в руки Акинфееву.

Это не омрачило радость поклонников «Спартака», ведь их команда одержала четвёртую победу подряд во всех турнирах и набрала неплохую форму. Далее красно-белых ждёт непростое противостояние с «Брагой».