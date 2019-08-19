«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает официальный Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Гус Тиль и Джордан Ларссон.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипера.