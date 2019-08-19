«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает официальный Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Гус Тиль и Джордан Ларссон.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипера.
💪 Состав красно-белых на дерби #СпартакЦСКА#дерби#РПЛpic.twitter.com/BeHbzueq6o— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019