Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч шестого тура РПЛ со «Спартаком»

Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба армейцев в Twitter, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Иван Обляков, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев и Фёдор Чалов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА.