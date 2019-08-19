Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч шестого тура РПЛ со «Спартаком»

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Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч шестого тура РПЛ со «Спартаком»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев в Twitter, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Иван Обляков, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев и Фёдор Чалов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА.

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