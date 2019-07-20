Курьёзный гол, отменённый пенальти и пятый трофей Мареза за сезон: как Алжир выиграл Кубок африканских наций — 2019

Сборная Алжира победила национальную команду Сенегала в финале Кубка африканских наций по футболу — 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Багдад Бунеджа, отличившийся на второй минуте. Встреча проходила в столице Египта на стадионе «Каир Интернейшнл». Как ведомые полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом «лисы пустыни» второй раз в истории стали победителями континентального турнира — в материале RT.

Состоявшийся в Египте Кубок африканских наций вышел весьма необычным. Впервые в истории он проводился не зимой, а летом. Так, футболистам, выступающим в ведущих европейских чемпионатах, не пришлось чуть ли не на месяц прерывать клубный сезон и создавать существенные проблемы собственным коллективам.

Также впервые в КАН приняли участие сразу 24 сборные. С одной стороны, это сделало куда менее зрелищным групповой раунд. Посредственные сборные — вроде Бурунди или Намибии — выглядели совершенно неконкурентоспособными даже на фоне середняков. С другой стороны, турнир подарил болельщикам яркую историю команды Мадагаскара, которая на дебютном для себя первенстве добралась аж до четвертьфинала.

Впрочем, на решающих стадиях плей-офф КАН — 2019 ни о каких неожиданностях или сенсациях уже не могло быть и речи. В четвёрку сильнейших пробились самые статусные и звёздные сборные, располагающие не только именитыми исполнителями, но и неплохо подготовленные к континентальному первенству тактически.

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А в финале сошлись общепризнанные фавориты. Так, Сенегал, ведомый наставником Алиу Сиссе, демонстрировал содержательный футбол в том числе и на прошлогоднем чемпионате мира в России. А в составе национальной команды Алжира выступали настоящие звёзды — полузащитник английского «Манчестер Сити» Рияд Марез, которому удалось завоевать четыре трофея в минувшем клубном сезоне, а также его коллега по амплуа Софьян Фегули, в недавнем прошлом ключевой исполнитель испанской «Валенсии».

Любопытно, что на групповой стадии Кубка африканских наций команды Алжира и Сенегала уже встречались, и минимальную победу в том матче отпраздновали подопечные Джамеля Бельмади. Забитым мячом тогда отметился практически неизвестный широкому кругу любителей футбола полузащитник Юсеф Белайли, на клубном уровне выступающий в чемпионате Туниса, но являющийся при этом безоговорочным игроком основного состава своей национальной команды в течение всего КАНа.

В этом, пожалуй, и заключалась главная фишка алжирцев на турнире в Египте: несмотря на наличие в заявке исполнителей с колоссальным международным опытом, вроде Ясина Браими и Ислама Слимани (первый уже много лет находится на хорошем счету в португальском «Порту», а за права на второго английский «Лестер» три года назад заплатил порядка €30 млн), на поле выходили не громкие имена, а те, кто способен приносить результат здесь и сейчас.

Одним из таких футболистов был 27-летний форвард Багдад Бунеджа, которого тренерский штаб сборной Алжира как раз и предпочёл Слимани в роли «девятки». В сезоне-2018/19 он с сумасшедшим показателем в 39 мячей в 22 матчах стал лучшим бомбардиром чемпионата Катара, а по ходу КАН запомнился, прежде всего, готовностью проделывать колоссальный объём работы — вступать в борьбу за каждый, даже совсем безнадёжный, мяч и активно прессинговать защитников соперника.

И за свои старания в предыдущих поединках Бунеджа был вознаграждён уже на второй минуте финала: рикошет от защитника после его удара из-за пределов штрафной площади застал врасплох сенегальского голкипера Альфреда Гомиса, даже не попытавшегося спасти свою команду.

Сенегал — команда достаточно дисциплинированная. Ни от кого, кроме Алжира в группе, до финала она не пропускала вообще. И провал на старте решающего поединка африканского первенства легко объясняется тем, что в самый важный момент Сиссе не мог рассчитывать на своего сильнейшего разрушителя. В полуфинальном матче с Тунисом лишнюю жёлтую карточку получил лидер обороны итальянского «Наполи» Калиду Кулибали. И его дисквалификация, разумеется, не могла не сказаться на прочности оборонительных построений команды.

Имея массу времени, чтобы отыграться, сенегальцы перехватили инициативу ещё в первом тайме, а во втором отрезками и вовсе доминировали на поле, создав в общей сложности 12 моментов у ворот алжирского голкипера Раиса Мболи. Далеко не все из них, впрочем, были по-настоящему опасными. Вдобавок ко всему, звезду английского «Ливерпуля» Садио Мане и его менее звёздных соотечественников регулярно подводило неумение использовать стандартные положения.

Откровенно плохие подачи, попытки эффектно пробить с позиций, откуда наносить прямые удары не принято, и банальная спешка не позволили сборной Сенегала хотя бы раз наказать противника за регулярные нарушения правил — их алжирские футболисты совершили в общей сложности аж 32.

В некоторой степени даже закономерно, что последний в финале штрафной, уже на пятой компенсированной ко второму тайму минуте (в принципе, с очень неплохой точки практически по центру), завершился невыразительным розыгрышем и последующим попаданием в стенку.

Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы Сенегал получил право на исполнение пенальти в середине второго тайма за игру рукой в собственной штрафной площади опытнейшего полузащитника алжирцев Адлена Гедиуры. В разное время 33-летний футболист выступал в английской Премьер-лиге в составе четырёх различных клубов — «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас», «Уотфорда» и «Миддлсбро». Главный арбитр встречи, камерунец Алиум, даже указал на точку, но, воспользовавшись VAR, за которую отвечал специально приглашённый для этого из Франции Бенуа Мильо, своё решение изменил. И, скорее всего, поступил правильно.

В итоге сборная Алжира, нанеся один единственный удар в створ ворот — и тот в самом начале первого тайма, сумела удержать минимальный перевес, пользуясь для этого всеми доступными средствами и не стесняясь фолить при каждом удобном случае как минимум после перерыва.

Прагматизм взял верх над зрелищностью и принёс североафриканской сборной второй титул чемпиона континента в её истории. В 1990 году к триумфу на домашнем турнире земляков привёл легендарный Рабах Маджер.

Лучшим игроком КАН — 2019 был признан не Марез, не особо заметный в финале, но вошедший с тремя забитыми мячами в число лучших бомбардиров турнира (по этому показателю он уступил только Одиону Игало из сборной Нигерии), а 21-летний Исмаэль Беннасер из итальянского «Эмполи». Однако вряд ли это решение сильно расстроило выигравшего пятый титул за сезон Рияда. Сборная Алжира за весь чемпионат лишь раз пропустила с игры и завоевала титул командными усилиями. Именно поэтому её победа выглядит действительно заслуженной.