Сборная Алжира одержала победу над командой Сенегала и выиграла КАН-2019

Футболисты сборной Алжира с минимальной разницей победили сенегальцев в финале Кубка африканских наций, который проходил в Египте.

Единственный мяч в финальной встрече КАН-2019 на второй минуте матча забил форвард сборной Алжира Багдад Бунеджа.

После этого команда из Северной Африки отошла к своим воротам и Сенегал полностью завладел инициативой. В ворота сборной Алжира был назначен пенальти за игру рукой в середине второго тайма, но впоследствии судья изменил своё решение благодаря просмотру видеоповтора.

Сборная Алжира сумела отстоять необходимый результат и во второй раз с 1990-го года стала победителем Кубка африканских наций.

Ранее сообщалось, что Нигерия обыграла Тунис в матче за третье место на КАН-2019.