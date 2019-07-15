Три пенальти, помощь VAR и победный гол на 95-й минуте: как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора. В другом полуфинальном поединке Алжир на 95-й минуте вырвал победу над Нигерией благодаря точному удару Рияда Мареза со штрафного.

Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет

В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались «львы Теранги», которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане. И форвард «Ливерпуля» по ходу турнира не раз подтверждал свою значимость. Он записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

При этом нельзя сказать, что сенегальцы не оставляли соперникам по плей-офф шансов. И Уганду, и Бенин подопечные Алиу Сиссе переиграли лишь с минимальным счётом, испытывая массу проблем.

Тунис же умудрился выйти из группы лишь с тремя очками в активе, зато в 1/8 финала в серии пенальти оказался сильнее Ганы. Следом была разгромлена одна из главных сенсаций турнира — команда Мадагаскара.

Сенегальцы с первых минут принялись подтверждать свой статус фаворита. На старте встречи они владели неоспоримым преимуществом, а соперник практически не выходил за центр поля.

В середине первого тайма счёт вполне мог открыть Юссуф Сабали, но мяч после его удара приняла на себя штанга. А ближе к перерыву Садио Мане в штрафной обыграл Муе Хассена и бил уже в пустые ворота, но не попал в створ.

Впрочем, в начале второго тайма тунисцы ответили фавориту двумя своими моментами. Сначала Таха Хенисси выскочил на рандеву с вратарём, но пробил выше, а затем Альфред Гомис вытащил мощный удар Фержани Сасси из-за пределов штрафной.

А за 15 минут до окончания основного времени матча Сасси мог стать главным героем встречи. После его удара Калиду Кулибали сыграл рукой, и судья уверенным жестом указал на точку. Бить одиннадцатиметровый отправился сам Фержани, но сделал это не лучшим образом — после его несильного выстрела практически по центру ворот Гомис спокойно забрал мяч.

Но это был не последний пенальти в матче. Через несколько минут сенегальца Исмаилу Сарра ударили по ногам в штрафной, и он с удовольствием рухнул на газон. Анри Севе с точки пробил куда лучше Сасси, но Хассен в красивом прыжке спас Тунис.

Таким образом, командам пришлось определять сильнейшего в дополнительное время. В результате всё решил курьёзный рикошет от головы Дилана Бронна. После подачи со штрафного на 100-й минуте Хассен не слишком уверенно сыграл на выходе, а мяч угодил точно в партнёра, после чего закатился в сетку.

Однако незадолго до окончания дополнительного времени сборная Туниса заработала ещё один пенальти. На этот раз судья указал на точку за игру рукой. Радости поклонников «карфагенских орлов» не было предела. Но их счастье было недолгим, поскольку рефери после просмотра повтора решил отменить одиннадцатиметровый.

Ко второму овертайму судья добавил целых пять минут, но спастись обессиленные тунисцы не успели. Их команда завершает выступление на турнире, а Сенегал одерживает третью подряд победу с минимальным счётом и впервые за 17 лет отправляется в финал КАН.

В 2002-м «львы Теранги» в дополнительное время уступили Камеруну — 2:3. Любопытно, что в той игре принимал участие нынешний рулевой команды Сиссе.

Автогол и мастерство Мареза

Компанию сборной Сенегала в финале составит команда Алжира. После тяжелейшего поединка с Кот-д'Ивуаром, который завершился лишь в серии пенальти, коллектив Джамеля Бельмади в непростой борьбе сломил сопротивление нигерийцев во главе с экс-форвардом ЦСКА Ахмедом Мусой.

Капитан «суперорлов», как всегда, вышел на поле с первых минут, но отличиться вновь не сумел. В пяти матчах турнира на счету нападающего не значится ни одного мяча.

Правда, нигерийцы в конце первого тайма продемонстрировали, что умеют забивать в свои ворота. Когда до перерыва оставалось всего несколько минут, высочайшее мастерство продемонстрировал лидер алжирцев Рияд Марез. На левом фланге он разобрался сразу с несколькими соперниками и выполнил отличный прострел в штрафную.

Никто из партнёров замкнуть передачу не сумел, но под мяч неудачно подстроился защитник Виллиам Трост-Эконг, от которого снаряд и залетел в сетку.

Заметим, что в этом полуфинале без пенальти также не обошлось. За 20 минут до конца одиннадцатиметровый заработали нигерийцы — Айсса Манди нарушил правила в штрафной. Одион Игало в такой ситуации промахнуться просто не имел права.

Казалось, в Каире всё тоже завершится как минимум дополнительным временем, но концовка получилась непредсказуемой. Уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте алжирцы заработали опасный штрафной. Исполнять стандарт взялся Марез и сделал это идеально. По хитрой траектории двукратный чемпион Англии отправил мяч прямо в дальнюю девятку. При этом Дэниэл Акпейи слишком сильно спрятался за стенку и попросту не добрался до мяча.

Так Алжир вырвал победу на 95-й минуте и впервые за 29 лет вышел в финал КАН. Тот розыгрыш завершился для команды первой и единственной победой в решающих играх континентальных первенств.