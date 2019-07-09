Сенсация от Бенина, достижение Мадагаскара, вылет Египта и Марокко: итоги первого раунда плей-офф КАН

Сборная Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сенсационно уступила ЮАР с минимальным счётом и завершила выступление на домашнем турнире. Дебютант Мадагаскар в серии пенальти оказался сильнее ДР Конго и пробился в восьмёрку сильнейших, как и Бенин, выбивший из борьбы другого фаворита — Марокко. А Садио Мане отправил в ворота третий мяч и помог Сенегалу обыграть Уганду.

Конфуз от хозяев

Кубок Африки подарил болельщикам несколько сенсаций уже на стадии группового этапа, но никто даже предположить не мог, что в первом раунде плей-офф вылетят хозяева турнира и его главные фавориты — египтяне. «Фараоны» во главе с Мохаммедом Салахом намеревались в восьмой раз выиграть континентальное первенство, тем более что дома в трёх случаях из четырёх они завоёвывали золото.

Однако путь Египту к триумфу неожиданно преградила сборная ЮАР, которая в последнее время не хватала звёзд с неба. Даже в 1/8 финала она пробилась лишь с третьего места в квартете с двумя поражениями в пассиве.

Однако это не помешало команде ЮАР дать бой фавориту. Подопечные Хавьера Агирре при поддержке 75 тыс. болельщиков играли первым номером, но действовали слишком нервозно и допускали много ошибок. Чувствовалось, что на футболистов давила ответственность.

А лидера египтян Салаха соперники надёжно опекали и практически не позволяли ему владеть мячом.

Игра шла к нулевой ничьей и дополнительному времени, когда ЮАР удалось провести результативную атаку. На 85-й минуте Лебо Мотиба прорвался по правому флангу и вывел на рандеву с вратарём Тембинкоси Лорча. И он не упустил свой шанс.

В оставшееся до финального свистка время Египет отчаянно пытался спастись, но сделать этого не успел. Хозяева сенсационно потерпели поражение и завершили выступление на домашнем турнире.

Расплачиваться за неудачу пришлось не только отправленному в отставку Агирре, но и всему руководству Египетской футбольной ассоциации. Своих постов лишились президент Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Сенсационная поступь Бенина и Мадагаскара

Однако эта неожиданность не стала последней в плей-офф текущего розыгрыша КАН. Вслед за Египтом вылетел другой фаворит — Марокко, участник последнего чемпионата мира. «Атласские львы» ничего не смогли поделать со скромной сборной Бенина, впервые в истории вышедшей из группы на Кубке африканских наций.

Фаворит владел неоспоримым преимуществом, нанёс в сумме почти два десятка ударов, но уступил в серии пенальти.

А ведь для марроканцев всё могло сложиться по-другому. В самом конце основного времени, на 95-й минуте, подопечные Эрве Ренара заработали пенальти, но полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш с точки пробил в стойку.

Не лучшим образом «атласские львы» исполняли пенальти и в послематчевой серии. Софьян Буфаль отправил мяч выше ворот, а сильный выстрел Юссефа Эн-Несири парировал голкипер Сатурнин Альягбе.

Бенин же и четвёртый матч на турнире свёл вничью, но попал в топ-8 турнира.

Удалось составить ему компанию и сенсационному Мадагаскару, дебютанту КАН. Коллектив Николя Дюпуи настолько уверенно прошёл групповой этап, набрав семь очков в компании с Гвинеей, Бурунди и Нигерией, что никто и не удивился очередному успеху скромного коллектива в матче с ДР Конго.

Причём мадагаскарцы в матче с соперником, который ещё четыре года назад брал бронзу континентального первенства, дважды вели в счёте. В последний раз конголезцам удалось отыграться уже на 90-й минуте, когда опытный Шансель Мбемба поразил чужие ворота после подачи углового.

Таким образом, командам и в этом матче пришлось определять победителя в серии пенальти. Но если дебютанты все свои попытки выполнили безупречно, то бронзовые призёры дважды отправили мяч выше ворот.

Алжир в роли главного фаворита

На этом неожиданные результаты в плей-офф закончились — все остальные фавориты сумели пробиться в четвертьфинал. Увереннее остальных это сделал Алжир, который отправил три безответных мяча в ворота скромной Гвинеи. При этом в третий раз на турнире отличился нападающий «Наполи» Адам Уна.

Коллектив Джамеля Бельмади одержал четвёртую победу в четырёх матчах КАН и укрепился в статусе одного из главных фаворитов. Другой важный момент — во всех этих поединках Алжир не пропустил ни одного мяча.

Тренерский штаб команды обладает сильным сбалансированным составом, в котором есть место настоящим звёздам, таким как Рияд Марез. Тем более, алжирцам в Египте обеспечена хорошая поддержка трибун.

Громкая вывеска и пять забитых мячей на двоих

Пожалуй, самый зрелищный матч в первой стадии плей-офф выдали Нигерия и Камерун. Соперники полностью оправдали громкую вывеску эффектного противостояния. Игра проходила на встречных курсах, а болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей.

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Открыть счёт в середине первого тайма удалось нигерийцам — Одион Игало оказался самым расторопным у чужих ворот после подачи углового.

Однако перед самым перерывом камерунцы неожиданно выстрелили дуплетом. Сначала Стефан Баокен замкнул навес с фланга, а затем Клинтон Н’Жье реализовал выход один на один.

Шансы «Суперолов» на выход в четвертьфинал резко понизились, но в этот вечер в их составе оказался буквально неудержим Игало. Во втором тайме нападающий «Шанхай Шеньхуа» фактически в одиночку принёс Нигерии победу, причём подопечным Гернота Рора также удалось забить два мяча за несколько минут.

Сперва Игало сравнял счёт, воспользовавшись отличной скидкой экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы, а затем идеальной разрезающей передачей вывел на рандеву с вратарём Алекса Айуоби.

Так Нигерия впервые за шесть лет пробилась в четвертьфинал КАН. Игало же наряду с Уной, Мане и Седриком Бакамбу лидирует в гонке бомбардиров с тремя точными ударами.

Мане в роли лидера

Куда сложнее пришлось Сенегалу в матче с Угандой, однако участники чемпионата мира всё же взяли верх благодаря точному удару своей главной звезды Садио Мане.

При этом форвард «Ливерпуля» ещё и не реализовал пенальти на исходе часа встречи. Теперь «Львам Теранги» предстоит проэкзаменовать неуступчивый Бенин. Мане же продолжает вести Сенегал за собой — на его счету уже три гола.

Победу с минимальным счётом одержал и Кот-д’Ивуар, который за 15 минут до конца всё же сломил сопротивление Мали. Единственный мяч забил нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.