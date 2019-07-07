Мадагаскар по пенальти победил ДР Конго и вышел в четвертьфинал КАН-2019

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Сборная Мадагаскара одержала победу над национальной командой ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2019 года.
Мадагаскар по пенальти победил ДР Конго и вышел в четвертьфинал КАН-2019
  • © Omar Zoheiry/dpa
  • globallookpress.com

Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 2:2 (4:2) в пользу мадагаскарцев.

В основное время матча за Мадагаскар забили Ибрахим Амада и Фенева Има Андриатсима. Команда ДР Конго ответила голами Седрика Бакамбу и Шанселя Мбембы.

В серии послематчевых пенальти конголезцы допустили два промаха не попав в створ ворот, тогда как игроки Мадагаскара реализовали все четыре удара.

Соперником сборной Мадагаскара в четвертьфинале турнира станет победитель противостояния Гана — Тунис.

Ранее сообщалось, что Египет сенсационно уступил ЮАР в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.

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