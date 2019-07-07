СМИ: Главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019
- Хавьер Агирре / © Omar Zoheiry/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает Goal.com, помимо него со своих постов ушли президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.
Тем не менее Хани Або Рида сохранил должность руководителя оргкомитета турнира.
В четвертьфинале сборная ЮАР встретится с командой Нигерии.
Ранее Египет сенсационно уступил ЮАР в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.