СМИ: Главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019

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Главный тренер сборной Египта по футболу Хавьер Агирре был отправлен в отставку после поражения команды от ЮАР (0:1) в матче 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций.
СМИ: Главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019
  • Хавьер Агирре / © Omar Zoheiry/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Goal.com, помимо него со своих постов ушли президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Тем не менее Хани Або Рида сохранил должность руководителя оргкомитета турнира.

В четвертьфинале сборная ЮАР встретится с командой Нигерии. 

Ранее Египет сенсационно уступил ЮАР в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.

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