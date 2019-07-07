СМИ: Главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019

Главный тренер сборной Египта по футболу Хавьер Агирре был отправлен в отставку после поражения команды от ЮАР (0:1) в матче 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций.

Как сообщает Goal.com, помимо него со своих постов ушли президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Тем не менее Хани Або Рида сохранил должность руководителя оргкомитета турнира.

В четвертьфинале сборная ЮАР встретится с командой Нигерии.

Ранее Египет сенсационно уступил ЮАР в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.