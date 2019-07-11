Успех «суперорлов» и очередной шаг Мане к титулу: Нигерия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу

Сборные Сенегала и Нигерии пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Коллектив экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы оказался сильнее ЮАР. А «Львы Теранги» с минимальным счётом переиграли Бенин. Автором результативной передачи стал лидер команды Садио Мане.

VAR и счастливый угловой для Нигерии

Кубок африканских наций оказался богат на сенсации. Чего стоит хотя бы невероятное выступление скромных Мадагаскара и Бенина, которые впервые в истории пробились в четвертьфинал континентального первенства.

Напротив, со знаком «минус» удивили хозяева-египтяне и марокканцы. Обе команды считались фаворитами турнира, но вылетели уже на первой стадии плей-офф.

Крест на титульных надеждах хозяев поставила ЮАР. Южноафриканкие футболисты в концовке матча с «фараонами» забили единственный мяч и отпраздновали победу. Далее подопечным Стюарта Бакстера предстояло встретиться с ещё одним фаворитом — сборной Нигерии, которая выбила из турнира действующего чемпиона Камерун.

Однако футболистов национальной команды ЮАР грозное имя соперника не смутило — с первых минут они забрали мяч под свой контроль. Другое дело, что в штрафную оппонента южноафриканские игроки практически не проникали. Центр обороны в лице Кеннера Омеруо и Виллиама Трост-Эконга действовал практически безупречно. Даниэлу Акпейи в игру вступать практически не приходилось.

А «суперорлы» в середине первого тайма реализовали свой первый момент. Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Айуоби сместился на левый фланг, обыграл защитника и выполнил отличный прострел на Самуэля Чуквезе. В свою очередь форвард со второй попытки протолкнул мяч в сетку мимо Ронвена Уильямса.

Так второй раз на турнире появившийся на поле с первых минут нападающий «Вильярреала» стал автором важнейшего гола.

На этом интересные эпизоды в первом тайме закончились. Коллектив Бакстера лишь проявил недовольство работой судьи: арбитр не указал на «точку», когда мяч попал в руку нигерийцу. Но в этой ситуации правила нарушал и соперник.

Во втором тайме у южноафриканцев уже не было другого выхода, кроме как идти вперёд, но «бафана-бафана» вернулась на поле не в лучшем состоянии. Подопечные Бакстера отдали мяч сопернику и совсем перестали прессинговать на чужой половине поля.

В результате нигерийцы получили сразу два отличных момента, чтобы увеличить преимущество в счёте. Сначала Одженекаро Этебо едва не отличился красивым ударом с опасного штрафного, но Уильямс в последний момент перевёл снаряд в перекладину.

А ещё через несколько минут Одиону Игало не хватило буквально сантиметров, чтобы замкнуть классный прострел Чуквезе. Очень хорош на левом фланге был и экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который регулярно убегал от визави. Однако порой быстрый футболист был излишне нацелен на пас и упускал возможность для удара.

Но сборная ЮАР сдаваться не собиралась и ближе к середине тайма всё же вернула себе инициативу. Не удивительно, что по такой игре, когда проникнуть в чужую штрафную у команды практически не получалось, ей помогло стандартное положение.

После подачи с правого фланга мяч отскочил к Бонгани Зунгу, а тот по красивой траектории отправил снаряд в дальний угол. Судья сначала отменил взятие ворот из-за положения вне игры, но после просмотра повтора изменил мнение. На экране удалось разглядеть, что до Зунгу последним мяча касался Игало, таким образом, об офсайде речи идти не могло.

Счёт сравнялся, и болельщики на трибунах приготовились к дополнительному времени. Однако у нигерийцев были свои планы на игру. В концовке они всё же решили рискнуть и пошли вперёд. В результате удачу им также принёс стандарт.

На 89-й минуте «суперорлы» подали угловой, а Трост-Эконг с нескольких метров головой отправил мяч в створ. Так сборная Нигерии вырвала важнейшую победу и впервые с 2013-го пробилась в полуфинал КАН. Тот турнир завершился для команды завоеванием трофея.

Первый за 13 лет полуфинал для Сенегала

Обошлось без сенсаций и в противостоянии Сенегала и Бенина. Подопечные Мишеля Дуссье провели великолепный турнир, а на стадии 1/8 финала в серии пенальти оказались сильнее одного из главных фаворитов КАН Марокко. При этом нынешнее попадание в плей-офф континентального первенства стало для бенинцев первым в истории.

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Положил конец этой сказке Сенегал, который намеревается побороться за медали. Как и в матче с Угандой на предыдущей стадии плей-офф, «Львы Теранги» обошлись всего одним забитым мячом.

Пусть лидер команды Садио Мане на этот раз не забил, зато в середине второго тайма отдал результативную передачу на полузащитника «Эвертона» Идрисса Гейе. Позже форварду «Ливерпуля» всё же удалось отличиться, но его гол судьи отменили из-за офсайда.

А в концовке рефери, напротив, принял решение в пользу Сенегала — показал прямую красную карточку защитнику сборной Бенина Оливье Вердону.

Таким образом, подопечные Дуссье лишились последних шансов на спасение, а «Львы Теранги» впервые с 2006-го пробились в финал КАН.