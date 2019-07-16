Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу

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Голландский специалист Кларенс Зеедорф освобождён от должности главного тренера сборной Камеруна по футболу.
Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу
  • © Gehad Hamdy/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Камеруна (FCF), причиной увольнения 43-летнего специалиста стало неудовлетворительное выступление команды на Кубке африканских наций 2019 года.

Отмечается, что вместе с Зеедорфом команду покинет его помощник — Патрик Клюйверт.

Сборная Камеруна завершила выступление на КАН-2019 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Нигерии со счётом 2:3.

Ранее министр культуры Камеруна объявил об увольнении Зеедорфа с поста тренера сборной.

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