Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу

Голландский специалист Кларенс Зеедорф освобождён от должности главного тренера сборной Камеруна по футболу.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Камеруна (FCF), причиной увольнения 43-летнего специалиста стало неудовлетворительное выступление команды на Кубке африканских наций 2019 года.

Отмечается, что вместе с Зеедорфом команду покинет его помощник — Патрик Клюйверт.

Сборная Камеруна завершила выступление на КАН-2019 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Нигерии со счётом 2:3.

Ранее министр культуры Камеруна объявил об увольнении Зеедорфа с поста тренера сборной.