«Надеюсь, Моуре установят памятник в Англии»: что говорили игроки и тренеры после победы «Тоттенхэма» над «Аяксом» в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэма» назвал своих подопечных героями, а Лукаса Моуру — супергероем. Английская команда одержала победу над «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Лукас Моура стал автором трёх голов. Сам футболист назвал этот момент лучшим в жизни, а хавбек Кристиан Эриксен предложил установить памятник в честь бразильского форварда. Наставник голландской команды Эрик тен Хаг указал на проблемы с реализацией во второй половине встречи, а полузащитник Хаким Зиеш назвал себя одним из главных виновников поражения.

«Лучший момент в моей жизни»

«Тоттенхэм» решил не отставать от «Ливерпуля» и подарил болельщикам настоящее шоу в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с голландским «Аяксом». После первого тайма подопечные Маурисио Почеттино уступали с разницей в два мяча в матче и три — в серии с «Аяксом», но смогли совершить невероятный камбэк и впервые в истории пробиться в финал главного клубного турнира Старого Света. Таким образом, впервые с 2008 года трофей разыграют два коллектива из Великобритании.

После исторической победы над основным ньюсмейкером нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино с трудом находил слова.

«Эмоции потрясающие, спасибо футболу. Мои игроки — герои, я говорил об этом ещё в прошлом году. Во второй половине матча они продемонстрировали удивительное самообладание. Подобные чувства невозможно испытать где-то ещё. Спасибо всем, кто верил в нас. Очень сложно описать всё это словами», — приводит слова Почеттино BT Sport.

В этой встрече спасителем «шпор» стал Лукас Моура. Во втором тайме бразильский нападающий оформил хет-трик, причём третий мяч был забит лишь на шестой компенсированной минуте — в последней атаке гостей.

«Сегодня всё было просто потрясающе. Было приятно наблюдать за этой игрой. Трудно соревноваться на таком высоком уровне. Рад быть тренером этой команды. Все футболисты «Тоттенхэма» — герои, но Моура — супергерой», — заключил наставник английского коллектива.

Примечательно, что до заключительной части сезона Моура не являлся игроком основного состава «Тоттенхэма» и выполнял роль дублёра Гарри Кейна. Лишь травма главного бомбардира команды дала бразильцу возможность регулярно выходить на поле с первых минут, чем он и воспользовался.

«Невозможно объяснить, что я чувствую. Очень счастлив и горжусь своими партнёрами по команде. Мы всегда верили, что чудо возможно. Отдали все силы и заслужили победу. Мы семья. Футбол дарит нам такие моменты, которые мы даже представить себе не можем. Нужно насладиться этим. Посмотрите на меня — это лучший момент в моей жизни и карьере», — приводит слова Моуры пресс-служба УЕФА.

Его партнёр по команде Кристиан Эриксен отдал должное сопернику, но сказал, что «Тоттенхэм» создал больше опасных моментов. По словам датчанина, в этой встрече английские футболисты боролись за свою мечту.

«Мы чувствовали, что не смогли бы смотреть на себя в зеркало, если бы потерпели поражение. Нам пришлось сражаться, но мы сумели оказать давление на соперника. Сегодня «Тоттенхэм» продемонстрировал запредельную самоотдачу и преданность игре. Лукас провёл замечательный матч, благодаря ему мы добились успеха. Он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, Моуре установят памятник в Англии», — сказал Эриксен.

По словам защитника Дэнни Роуза, на триумф «Тоттенхэм» вдохновил успех другой английской команды — «Ливерпуля». Накануне подопечные Юргена Клоппа разгромили «Барселону» со счётом 4:0 и во втором сезоне подряд вышли в финал Лиги чемпионов.

«Мы смотрели игру «Ливерпуля» прошлым вечером, а перед матчем с «Аяксом» Почеттино ещё раз напомнил о ней. Он допускал наше поражение, но хотел, чтобы мы сыграли правильно. Нам повезло, что прошли дальше. Теперь с нетерпением ждём финала Лиги чемпионов», — сказал Роуз.

Партнёр англичанина по оборонительной линии бельгиец Тоби Алдервейрелд признался, что футболистам «Тоттенхэма» было трудно поверить в успех после провального первого тайма.

«В психологическом плане нам было очень тяжело. Знали, что надо забивать три мяча. Это давило. Но во втором тайме мы смотрелись потрясающе и показали, что больше хотим победить. После второго пропущенного гола мы наконец-то заиграли в свой футбол. Льоренте усилил нас, а скорость Лукаса Моуры просто феноменальна», — сказал защитник.

Прокомментировал успех своего коллектива и Гарри Кейн. Из-за травмы главный голеадор «шпор» был вынужден пропустить полуфинальную серию с «Аяксом», но постоянно находился рядом с командой.

«В перерыве у нас состоялся разговор. Мы сказали друг другу, что у нас есть 45 минут, чтобы всё изменить. Мы не беспокоились об усталости, поскольку этот матч мог стать одним из последних для нас в сезоне. Когда Ян (Вертонген. — RT) попал в перекладину, я подумал, что это не наш вечер, но Лукас всё изменил», — сказал Кейн.

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли поделился своими эмоциями от победы, оставив сообщение в социальной сети Twitter.

«Лучший вечер в моей жизни! Мадрид, мы идём!» — написал Алли.

Полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко сказал, что его партнёрам удалось совершить невозможное в ответной встрече с «Аяксом», а нападающий Фернандо Льоренте в очередной раз отметил вклад Моуры.

«Мы финалисты Лиги чемпионов! Какой невероятный вечер! Поздравляю Лукаса Моуру с сумасшедшим хет-триком!» — написал Льоренте в социальной сети.

«Было ощущение, что земля ушла у нас из-под ног»

В стане амстердамцев, естественно, царила совсем другая атмосфера. В нынешнем году «Аякс» стал главной сенсацией турнира, по очереди выбив из розыгрыша Лиги чемпионов действующего победителя в лице мадридского «Реала», а также туринский «Ювентус», ведомый Криштиану Роналду. Но переписать историю и впервые за 23 года пробиться в финал турнира ему было не суждено.

«Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу», — заявил после матча главный тренер голландцев Эрик тен Хаг.

По словам специалиста, его подопечные заслуживали победу, но позволили себе небрежность.

«Я спокойно объяснял игрокам, что ничего ещё не закончено. Чувствовалось, что «Тоттенхэм» не сдался и продолжал верить в себя. В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы мы забили в том эпизоде, когда попали в штангу, всё было бы кончено», — заключил тен Хаг.

Главный тренер «Аякса» имел в виду момент с участием Хакима Зиеша. На 79-й минуте хавбек хозяев получил передачу в штрафной соперника, но мяч угодил в каркас ворот.

«Это по-настоящему тяжело. Не знаю, что произошло. Мы понимали, что будет очень трудно, если они забьют при счёте 2:2. У нас были шансы. Я мог отличиться, но попал в штангу. Если бы я реализовал хотя бы один момент, всё было бы кончено. Виню себя за это поражение. Мы бились до последнего, а теперь чувствуем только разочарование», — цитирует Зиеша Goal.

По словам капитана команды Маттейса де Лигта, футболисты «Аякса» слишком рано уверовали в свой успех.

«В концовке было ощущение, что земля ушла у нас из-под ног. Мы были так близки. Конечно, в раздевалке царила мёртвая тишина. Но как бы больно ни было сейчас, у нас был прекрасный сезон, и мы всё ещё можем стать чемпионами Нидерландов», — отметил спортсмен.

Не скрывал своего разочарования и Френки де Йонг. По его мнению, своей игрой по ходу турнира «Аякс» заслужил путёвку в финал.

«Думаю, все получили удовольствие от того, что мы сделали в этой Лиге чемпионов, это словно была сказка. К сожалению, конец не получился счастливым. Очень обидно отдать путёвку финал в последние несколько секунд», — сказал де Йонг.

Стоит отметить, что для полузащитника этот сезон станет последним в составе «Аякса». Уже в летнее трансферное окно он пополнит состав «Барселоны».

«Это третье противостояние, когда мы победили на выезде, но не сумели выиграть дома. Честно говоря, не знаю, в чём причина. Если бы мы продолжили действовать так, как в первом тайме, то точно взяли бы верх», — заключил хавбек.