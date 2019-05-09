Моура назвал победу над «Аяксом» лучшим моментом своей жизни

Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень, очень счастлив и горжусь своими партнёрами по команде. Мы всегда верили в реальность этого момента, что он возможен. Мы отдали все силы и заслужили победу», — приводит слова хавбека официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, невозможно объяснить, что произошло в минувшем матче. Он также отметил, что всегда верил в партнёров по команде, и «Тоттенхэм» продолжает хорошо играть даже при потере ключевых футболистов.

«Посмотрите на меня — это лучший момент в моей жизни, в моей карьере. Это наша команда, наша семья. Мы должны бороться в каждой игре, как мы делали это сегодня. Я обязан сказать спасибо своим партнёрам, так как то, что я пережил здесь, в «Тоттенхэме», — это что-то невероятное», — сказал Моура.

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Аякс» со счётом 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов. Моура забил все три мяча.

Ранее Маурисио Почеттино назвал Моуру супергероем.