«Вместе с ним уходит эпоха»: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков объявил о завершении карьеры

Лыжник Никита Крюков объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам олимпийского чемпиона 2010 года, ему стало непросто находить мотивацию для выхода на старт. В ближайшем будущем он намерен открыть собственную академию, а также принимать участие в любительских гонках. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что на решение спортсмена повлияли допинговые скандалы, а золотой призёр Игр в Сочи Александр Легков отметил вклад бывшего партнёра по сборной в отечественный спорт.

«Меня уже не заманишь медалью»

Российский спорт лишился ещё одного титулованного лыжника. На специально организованной в Москве пресс-конференции Никита Крюков объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Решение взвешенное, обдуманное. У меня был год, чтобы принять его. Большое спасибо моему тренеру Юрию Каминскому — он влюбил меня в лыжные гонки. Я благодарен судьбе за то, что оказался в лыжах. Это лучший вид спорта», — приводит слова россиянина Sport24.

По его признанию, на данное решение повлияло сразу несколько факторов. С одной стороны, в последнее время лыжнику было непросто находить в себе мотивацию вновь выходить на старты. С другой — главным приоритетом для него стала семья, а не погоня за спортивными заслугами.

«Меня уже не заманишь медалью, у меня двое детей и красавица-жена. Вспоминаю себя раньше, какая у меня была мотивация всем доказать и просто рваться в бой, а сейчас такого нет. Последний год был трудным. Провёл его в раздумьях, чем заниматься дальше. Помощи особо ни от кого не было», — добавил Крюков.

При этом обладатель золотой медали Олимпийских игр 2010 года и трёхкратный чемпион мира не планирует прощаться со спортом навсегда. В ближайшем будущем он намерен открыть лыжную школу в подмосковном Одинцове, в которой сможет делиться накопленным опытом как со взрослыми, так и с детьми.

«Появилась молодёжь, которой не стыдно передать свои полномочия. Цель академии — системный, правильный подход к подготовке детей, взрослых, ветеранов. Мы будем делать ставку на физическое воспитание детей, и если они захотят перейти в профессиональный спорт, то у них будет хорошая база», — отметил он.

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Однако болельщикам не стоит расстраиваться из-за того, что они больше не увидят титулованного россиянина на лыжне. Он рассказал, что намерен принимать участие в любительских соревнованиях, кроме того, летом или зимой нынешнего года проведёт прощальную гонку.

Дебют Крюкова на международной арене состоялся в 2006 году на этапе Кубка мира в финском Куусамо. Его коронной дисциплиной стали спринтерские гонки, в которых он и добился самых крупных успехов.

Сам спортсмен положительно оценил свою карьеру, пиком которой назвал золото Ванкувера-2010. При этом в ней были и отрицательные эпизоды. Один из них — лишение медали Олимпийских игр в Сочи.

Тогда в паре с Максимом Вылегжаниным он завоевал серебро командных соревнований. Однако в декабре 2017 года россияне были обвинены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Спустя три месяца Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне полностью оправдал обоих, и награды были возвращены их законным обладателям.

«Меня полгода не отпускало это серебро. Были разные мысли, слёзы, которые я никому не демонстрировал, но мне удалось пройти через это. Друзья подарили мне пластиковую копию золотой медали, и это меня немного успокоило», — рассказал Крюков.

В сезоне-2018/19 лыжник не попал в состав национальной команды.

«Славная была охота»

В то время как болельщики сожалеют об уходе Крюкова, многие эксперты отметили, что не удивлены его решением. Так, комментируя данную новость, Елена Вяльбе предположила, что на лыжника могли оказать давление многочисленные допинговые скандалы в национальной команде.

«Мне кажется, он бы мог ещё побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось. Чисто гипотетически Никита поборолся бы за место в основном составе сборной, но практически ему было бы сложно конкурировать с молодёжью», — заявила глава ФЛГР.

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Она положительно оценила желание спортсмена открыть собственную лыжную школу. Тем не менее, по её словам, Федерация лыжных гонок России не намерена оказывать поддержку в его начинании.

«Если для каждого олимпийского чемпиона создавать академию даже на уровне государства — это уже утопия. Люди не хотят делать это сами, им нужно только пользоваться своим именем. Не думаю, что Никита будет потом что-то там преподавать», — заключила Вяльбе.

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков также признался, что не удивлён решением бывшего коллеги по национальной команде. Кроме того, он отметил большой вклад Крюкова в российский спорт.

«Глядя на Никиту, удивлялся, как такой на первый взгляд хрупкий парень выигрывал финиш у всех топовых лыжников того времени. Но мы взрослеем, подходят молодые спортсмены. Славная была охота. Очень здорово, что вместе были в обойме, выигрывали. Ребята за ним тянулись. Впереди новые дела, новые свершения, это очень интересная жизнь, пусть и не такая простая», — сказал Легков.

К олимпийском успеху Крюкова привёл заслуженный тренер России Юрий Каминский. Интересно, что этот тандем сложился более 20 лет назад. Будучи учителем физкультуры одной из общеобразовательных подмосковных школ, специалист в качестве эксперимента взял под своё руководство группу младшеклассников, в числе которых был и семилетний Никита.

По словам наставника, он наблюдал снижение мотивации у своего подопечного на протяжении последних месяцев.

«Мне грустно, что вместе с ним уходит эпоха. В сборной России и в мире сейчас нет финишёра такого уровня. Считаю, что тот опыт, которым обладает Никита, не до конца передан, и я рад, что он будет продолжать своё дело. Я бы встал на колени, если бы он тренировался. С нами он несколько раз выезжал на сборы, где сумел передать юниорам то, что сложно мне как наставнику выразить словами. Это некий чемпионский дух, который передаётся молодым ребятам», — рассказал Каминский.

В свою очередь, успехов в будущей деятельности Крюкову пожелал и чемпион мира 2013 года и олимпийский чемпион 2010 года Алексей Петухов.

«Желаю Никите Крюкову найти себя в новой жизни после спорта. Учитывая его задатки чемпиона, а также очень высокие требования к себе, уверен, что у него это получится», — отметил Петухов.