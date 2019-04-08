Крюков намерен провести прощальную гонку

Объявивший о завершении спортивной карьеры лыжник Никита Крюков, который является олимпийским чемпионом 2010 года, рассказал, что планирует провести прощальную гонку.

«Саша Легков сказал: «Давай пир на весь мир, гоночку». Так что сейчас первая цель — подготовиться к завершающей гонке в спорте», — приводит слова лыжника РИА Новости.

По его словам, гонка состоится либо летом, либо в начале зимы.

«Буду выступать на любительском уровне, готовиться. Буду и сам тренировать, открыв академию. Не вижу себя без спорта, без движения, без постановки целей», — добавил Крюков.

Помимо золота Игр в Ванкувере, россиянин завоевал серебряную медаль ОИ-2014 в командном спринте в Сочи, а также стал трёхкратным чемпионом мира.

Ранее завершивший карьеру лыжник Крюков рассказал о дальнейших планах.