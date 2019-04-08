Завершивший карьеру лыжник Крюков рассказал о дальнейших планах

Объявивший о завершении спортивной карьеры лыжник Никита Крюков, который является олимпийским чемпионом 2010 года, рассказал, что намерен открыть лыжную академию.

«Я не вижу свою жизнь без спорта, буду открывать академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова. Если получится получить государственную поддержу, это будет очень круто!» — приводит слова Крюкова «Чемпионат».

По его словам, он принял решение завершить карьеру, так как потерял мотивацию соревноваться.

«Приведу пример: в далёком 2010 году я расстался с девушкой, которой говорил, что спорт всегда на первом месте. А сейчас у меня жена, двое детей, и они на первом месте», — добавил Крюков.

Помимо золота Игр в Ванкувере, россиянин завоевал серебряную медаль ОИ-2014 в командном спринте в Сочи, а также стал трёхкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру.