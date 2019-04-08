Завершивший карьеру лыжник Крюков рассказал о дальнейших планах
- РИА Новости
«Я не вижу свою жизнь без спорта, буду открывать академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова. Если получится получить государственную поддержу, это будет очень круто!» — приводит слова Крюкова «Чемпионат».
По его словам, он принял решение завершить карьеру, так как потерял мотивацию соревноваться.
«Приведу пример: в далёком 2010 году я расстался с девушкой, которой говорил, что спорт всегда на первом месте. А сейчас у меня жена, двое детей, и они на первом месте», — добавил Крюков.
Помимо золота Игр в Ванкувере, россиянин завоевал серебряную медаль ОИ-2014 в командном спринте в Сочи, а также стал трёхкратным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру.