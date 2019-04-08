Легков о завершении карьеры лыжником Крюковым: это была славная охота
- РИА Новости
«Все понимали, что карьера Никиты подходит к концу. Шикарная карьера. По сезону было видно, что он к этому идёт», — приводит слова экс-спортсмена РИА Новости.
Он отметил, что Крюков обладал потрясающим ускорением на финише. Легков также сказал, что завершение карьеры Крюкова — это абсолютно нормально, так как возраст влияет на выступления, на смену приходят молодые спортсмены.
«Славная была охота. Очень здорово, что вместе были в обойме, выигрывали. Ребята за ним тянулись. Впереди новые дела, новые свершения, это очень интересная жизнь, пусть и не такая простая. Никите желаю реализоваться», — сказал Легков.
Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года и серебряным призёром ОИ-2014. Он также три раза завоёвывал золото мировых первенств.
Ранее сообщалось, что Крюков намерен провести прощальную гонку.