Легков о завершении карьеры лыжником Крюковым: это была славная охота

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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался о завершении карьеры Никитой Крюковым.
Легков о завершении карьеры лыжником Крюковым: это была славная охота
  • РИА Новости

«Все понимали, что карьера Никиты подходит к концу. Шикарная карьера. По сезону было видно, что он к этому идёт», — приводит слова экс-спортсмена РИА Новости.

Он отметил, что Крюков обладал потрясающим ускорением на финише. Легков также сказал, что завершение карьеры Крюкова — это абсолютно нормально, так как возраст влияет на выступления, на смену приходят молодые спортсмены.

«Славная была охота. Очень здорово, что вместе были в обойме, выигрывали. Ребята за ним тянулись. Впереди новые дела, новые свершения, это очень интересная жизнь, пусть и не такая простая. Никите желаю реализоваться», — сказал Легков.

Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года и серебряным призёром ОИ-2014. Он также три раза завоёвывал золото мировых первенств.

Ранее сообщалось, что Крюков намерен провести прощальную гонку.

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