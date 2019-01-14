«Знаковый день»: что говорили после побед мужской и женской сборных РФ по биатлону на эстафетах в Оберхофе

Российских биатлонистов, завоевавших золотые медали на этапе КМ в Оберхофе, поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он назвал их выступление блестящим. Победа в двух эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону — результат хорошей подготовки к сезону, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Кроме того, биатлонистов поздравили их коллеги по цеху. Одним из первых отреагировал Антон Шипулин. По его оценке, россияне подарили болельщикам «праздник биатлона».

«Уникальное достижение»





C двойной победой сборную России по биатлону поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он назвал блестящим выступление отечественной команды, которая впервые с 2006 года оформила дубль.

«Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!» — написал Медведев в Twitter.

Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 января 2019 г.

Высокую оценку мужской и женской командам поставил и первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он отметил, что подготовка спортсменов заметно улучшилась по сравнению с прошлым сезоном. По его мнению, 13 января стало днём возрождения российского биатлона.

«Давно такого не было. Уникальное достижение. По-настоящему знаковый день для российского биатлона. Я бы сказал, возрождение. Это заслуженная победа, и добыта она явно не случайно. Видно, что в этом году наши биатлонисты, как мне кажется, лучше готовы. Сейчас они реально способны биться за первые места. Очень рад за девчонок, которые давно не выигрывали первые места. И ребята молодцы. Прогресс у наших биатлонистов заметен», — цитирует Жукова РИА новости.

Он также отметил личный вклад в победу Александра Логинова. По мнению Жукова, российский биатлонист занял правильную позицию в отношении критики со стороны Мартена Фуркада.

«Он правильно реагирует на всё это — спокойно. Его явно пытаются вывести из себя. Судя по всем интервью, мне кажется, что Александр — серьёзный парень. Так что он реагирует нормально — путём хороших выступлений и побед. Это самое главное», — резюмировал Жуков.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв также поздравил спортсменов с успехом. Кроме того, он отметил, что опыт, полученный на этапе Кубка мира, станет хорошим подспорьем для успешного выступления сборной на чемпионате мира.

«Наша сборная сработала великолепно, девушки сделали хороший подарок всей стране к старому Новому году. Отлично прошли всю дистанцию, практически без ошибок, не считая падения, которое было не по своей вине. У нас хорошая команда, сплочённая, теперь мы подбираем коллектив к чемпионату мира», — приводит слова Драчёва ТАСС.

«Это гениально!»





Одним из свидетелей исторического достижения женской, а затем и мужской сборной России по биатлону стал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Журналист поделился своими эмоциями от победы и отметил, что сложные погодные условия мешали работать не только спортсменам, но и репортёрам.

«При такой погоде все спасовали, а мы — нет. Вся команда работала как единый механизм: и сервисмены, и тренеры, и болельщики наши молодцы. Даже моя команда. Ведь не было бы трансляции, если бы мы не подключили свою технику — у немцев на таком дожде все рухнуло. Эта самодостаточная и великая победа, она на вес золота», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».



Высокую оценку и поздравления Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов получили и от своих коллег по цеху. Олимпийские чемпионы и прославленные ветераны биатлона назвали их достижение блестящим и признались, что испытали чувство гордости.

Одним из первых отреагировал Антон Шипулин.

«Сборная России по биатлону подарила нам двойной праздник!!! В женской и мужской эстафетах. Это гениально!!! Всех с праздником российского биатлона!!! Урааааа!» — написал олимпийский чемпион Сочи в своём Instagram.

Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов, который в 2006 году также оформил в эстафете золотой синхронный дубль, признался, что не ожидал такого результата.

«Честно признаться, не ожидал. В таких случаях приятно ошибаться. Сегодня просто прекрасный день! И отличная биатлонная неделя, урожайная на медали», — отметил Черезов.

Кроме того, он пожелал успехов сборной в дальнейшем.

«Пока не будем делать громких заявлений, чтобы не спугнуть удачу, пока она на нашей стороне. Хотелось бы, чтобы ребята и девчонки насладились сегодняшними победами, получили максимальное удовлетворение, обрели спокойствие и уверенность в своих силах, чтобы занимать высокие места в следующих гонках», — цитирует Черезова «Спорт-экспресс».

Серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев охарактеризовал двойную победу как «сенсацию» и отметил отличную работу российских биатлонистов на трассе и стрельбищах.

«Это действительно своего рода сенсация и хороший подарок всем нашим болельщикам. Мало бывает дней, когда мужская и женская сборные любой страны выигрывают одновременно эстафеты. Очень приятно, что сегодня это сделали наши спортсмены. Искренне их поздравляю. Эти победы должны придать уверенности в том, что мы можем бороться в эстафетах. В Оберхофе сложные погодные условия, ветер, большое количество промахов. Удивительно, что Цветков и Гараничев на первых двух этапах отстрелялись чисто», — приводит слова Ростовцева «Спорт-экспресс».

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова призналась, что победа, добытая в Оберхофе, вызвала у неё чувство гордости.

«Эта гонка напомнила мне начало 2000-х, когда наша команда конкурировала с немками. Сейчас, когда к третьему-четвёртому этапу наша борьба с немками определилась, было ощущение, что мы выиграем. Ощущение победы нашей страны очень приятно. Есть чувство дикой гордости, что мы можем, что мы всё равно лучшие. Я очень рада за наших девчонок. Поздравляю их!» — цитирует Ишмуратову РИА Новости.

Эмоции Ишмуратовой разделила и Ольга Зайцева. Двукратная победительница ОИ пожелала Евгении Павловой, Маргарите Васильевой, Ларисе Куклиной и Екатерине Юрловой-Перхт сохранить победный настрой в следующих гонках.

«Я очень рада этой победе, поздравляю всех болельщиков, тренерский штаб и спортсменок, которые пришли к этому результату. Желаю так держать и запомнить это состояние, в котором они бежали, и продолжить выигрывать все дальнейшие эстафеты. Биатлон — это лотерея, в нашем виде спорта всё возможно, поэтому абсолютно любая команда может выиграть — как наша, так и не наша. Просто радость за нашу сборную и восхищение», — цитирует Зайцеву «Матч ТВ».