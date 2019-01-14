Успехи в санном спорте, рекорд в коньках, золото в шорт-треке: как россияне выступали в зимних видах за прошедшую неделю

Саночники Татьяна Иванова и Семён Павличенко выиграли этап Кубка мира в Сигулде, а также стали серебряными призёрами в командной эстафете. Шорт-трекисты Семён Елистратов и Софья Просвирнова завоевали несколько наград на чемпионате Европы, в том числе по одной медали высшей пробы. Конькобежка Дарья Качанова установила неофициальный рекорд мира для открытых катков на чемпионате Европы в Италии и стала второй в спринтерском многоборье. RT рассказывает об успехах российских представителей зимних видов спорта за прошедшую неделю.

Санный спорт

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде россияне, как правило, без медалей не остаются. В этом году соревнования в Латвии исключением не стали. Саночники собрали урожай из двух золотых и двух серебряных медалей.

Победу в женских одиночных санях одержала Татьяна Иванова, прервавшая череду триумфов немецких девушек в этом сезоне. Она выиграла десятое личное золото этапов Кубка мира за карьеру и в шестой раз первенствовала в Сигулде. В общем зачёте Кубка мира россиянка поднялась на четвёртое место.

У мужчин весь пьедестал почёта мог бы быть российским. После первой попытки лидером был Семён Павличенко, вторым — Александр Горбацевич, а промежуточное третье место занимал Роман Репилов, у которого ещё есть шансы выиграть общий зачёт Кубка мира. Однако он был дисквалифицирован за перевес и не смог продолжить борьбу.

Остальные саночники своего не упустили. Павличенко остался на первом месте и одержал третью подряд победу в Сигулде и четвёртую с учётом чемпионатов мира. Горбацевичу покорилась первая в карьере награда в классических заездах. Минувшей осенью он уже оказывался на пьедестале почёта, но по итогам спринта.

Соревнования в Сигулде завершались командной эстафетой. Иванова, Павличенко и двойка Владислава Южакова и Юрия Прохорова во второй раз за сезон обогнали сильный немецкий квартет, но уступили хозяевам трассы латвийцам, довольствуясь в итоге серебряными медалями и вторым местом в общем зачёте Кубка мира.

Шорт-трек

В голландском Додрехте прошёл чемпионат Европы по шорт-треку — первое за месяц крупное соревнование в этом виде спорта.

Лидеры мужской и женской российских команд Семён Елистратов и Софья Просвирнова выиграли по одной личной золотой медали. Оба они первенствовали на дистанции 1000 метров. Елистратов также завоевал бронзовые медали на дистанции 1500 метров и в многоборье, а его напарник по команде Павел Ситников занял третье место по итогам 500-метрового забега. Просвирнова тоже взяла бронзу на дистанции 1500 метров и дополнила свою коллекцию серебром в многоборье.

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Чемпионат Европы завершался розыгрышем наград в эстафетах, где российские спортсмены вновь поднялись на пьедестал почёта. Мужская команда в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова заняла третье место. Девушки выступили чуть лучше: Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова стали вторыми.

Конькобежный спорт

В итальянском Коллальбо на открытом треке свой чемпионат Европы провели конькобежцы. По сравнению с прошлым разом программа соревнований претерпела изменения — спортсмены разыгрывали медали не на отдельных дистанциях, а в классическом и спринтерском многоборьях.

Лучший результат среди российских спортсменов показала Дарья Качанова. 21-летняя конькобежка заняла второе место в соревновании спринтеров, уступив только австрийке Ванессе Херцог. По ходу турнира Качанова установила неофициальный мировой рекорд на 1000 метров для открытых катков, пробежав дистанцию за 1:15,219. Третье место по сумме очков заняла ещё одна российская спортсменка — Ольга Фаткулина.

В остальных видах программы россияне были близки к итоговым наградам, но так и не поднялись на пьедестал почёта. Артём Кузнецов стал четвёртым в споре спринтеров, в котором не участвовал быстрейший конькобежец мира Павел Кулижников. В классическом многоборье пятые места заняли Наталья Воронина и Сергей Трофимов. Одним из фаворитов мужских соревнований был Дмитрий Семериков, но он получил дисквалификацию за неправильное прохождение дистанции в забеге на 1500 метров.

Лыжные гонки

В Дрездене состоялся первый этап Кубка мира по лыжным гонкам после «Тур де Ски», который был полностью посвящён спринтерским соревнованиям. Участники стартов разыгрывали медали в личных и командных забегах свободным стилем. Основной состав российской сборной отдыхал после многодневки, и поэтому в Германию в основном приехал ближайший резерв.

Тем не менее без медалей российские лыжники не остались. Одним из фаворитов мужских соревнований был Глеб Ретивых, специализирующийся на коньковом спринте. По ходу основной стадии соревнований ему постоянно приходилось соперничать с норвежцем Синдре Скаром. Ретивых уступил ему в четвертьфинале, взял реванш в полуфинале, но в медальном забеге снова уступил в споре за золото и занял второе место.

В командном спринте Ретивых выступал в паре с Артёмом Мальцевым. Тому очень хотелось проявить себя с лучшей стороны и обеспечить партнёру задел на последнем этапе, но другие лыжники сумели сдержать его. Ретивых снова предстояло соперничать со Скаром, и норвежец опять взял верх благодаря своевременному рывку. Остальные спортсмены разыграли медали в финишном створе. Итоговую расстановку в протоколе пришлось определять фотофинишем, и российскому дуэту досталась бронза.

В женской сборной России никому себя проявить в Дрездене не удалось. Личные гонки для всех закончились на стадии четвертьфинала. В командном спринте шанс на медали был у Натальи Матвеевой и Татьяны Алёшиной, но последняя упала на своём втором этапе и бросила борьбу.

Фристайл

В Кубке мира по фристайлу российские спортсмены не завоевали ещё ни одной награды. Но Анастасии Таталиной удалось оказаться максимально близко к подиуму на этапе во французском Фонт-Ромео. 18-летняя спортсменка повторила свой лучший результат в карьере и заняла четвёртое место в соревнованиях по слоупстайлу. Конкуренцию ей составили многие мастера фристайла, в том числе олимпийская чемпионка в этом виде Сара Хёффлин, занявшая первое место.

Бобслей

В немецком Кёнигзее состоялся этап Кубка мира по бобслею, совмещённый с чемпионатом Европы. В нём должны были принять участие также представители скелетона, но из-за снегопада их соревнования были отменены, а бобслеисты, которые не так сильно зависят от погодных условий, вышли на старт.

Российские мужчины всё ещё пытаются впервые в сезоне выиграть медали в споре с немецкими и латвийскими бобслеистами. Пилоту Максиму Андрианову это почти удалось в соревнованиях четвёрок. Его экипаж занял четвёртое место и на Кубке мира, и в чемпионате Европы. Среди двоек конкуренция была острее, и там российский пилот остался за пределами первой шестёрки.

Девушки вернулись на те позиции, которые занимали в прошлом сезоне: экипаж Натальи Сергеевой смог попасть в первую десятку только в европейском зачёте, а в споре с соперниками со всего мира занял 12-е место. Из-за таких результатов ей пришлось покинуть первую тройку в рейтинге Кубка мира.