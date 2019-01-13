ФССР подала протест на дисквалификацию саночника Репилова с этапа КМ в Латвии

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что организация подала протест на дисквалификацию Романа Репилова с этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
ФССР подала протест на дисквалификацию саночника Репилова с этапа КМ в Латвии
  • © Dustin Satloff
  • globallookpress.com

«На финише у Романа был перевес в 200 граммов, как такое могло произойти, я не понимаю. Мы уже подали протест. По стартовым протоколам перевеса не было. Произошедшее просто ужасно - Роман потерял место в общем зачёте. Будем разбираться, что случилось, так это оставлять нельзя», — приводит слова Гарт ТАСС.

Репилов был дисквалифицирован после первой попытки за перевес. В результате победу на этапе одержал его соотечественник Семён Павличенко.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии.

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