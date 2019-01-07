Две победы в скелетоне, травма Демченко, восхождение Репилова: как россияне выступали в зимних видах спорта в праздники

Российские скелетонисты Елена Никита и Александр Третьяков выиграли золото на этапе Кубка мира в Альтенберге. Саночница Виктория Демченко получила травму во время соревнований в Кёнигзее и была госпитализирована. Её товарищ по команде Роман Репилов поднялся на второе место в общем зачёте соревнований. Какие события произошли в зимних видах спорта во время новогодних праздников — в материале RT.

Бобслей и скелетон

В новом 2019 году первую победу в зимних видах спорта принесла России скелетонистка Елена Никитина. Она выиграла соревнования в рамках третьего этапа Кубка мира в немецком Альтенберге и во второй раз за сезон завоевала золото.

Одержать победу в первом новогоднем старте Никитиной помог разгон — в этом важном компоненте скелетона россиянка была на голову сильнее соперниц и даже установила рекорд трассы.

По итогам соревнований спортсменка из Москвы продолжила лидировать в Кубке мира.

Компанию на пьедестале почёта бронзовому призёру Олимпиады в Сочи составила Юлия Канакина. 23-летняя спортсменка заняла третье место и впервые выиграла медаль этапа Кубка мира, хотя выступает на таком высоком уровне уже пятый сезон. Российские девушки завоевали сразу две медали впервые за четыре года. В последний раз это происходило тоже в Альтенберге, и тогда золото завоевала Мария Орлова, а Никитина была третьей.

Спустя пару часов немецкие болельщики вновь услышали гимн России. Теперь он звучал уже в честь Александра Третьякова. Он тоже одержал вторую победу и тоже оказался в компании товарища по сборной на пьедестале почёта. Бронзовую медаль выиграл Никита Трегубов, деливший до этого лидерство с Третьяковым в общем зачёте Кубка мира.

Если олимпийский чемпион Сочи ещё после первого заезда оформил весомую заявку на победу, то Трегубов выигрывал всего лишь пять сотых секунды у обладателя пятого места Кристофера Гротера из Германии. В итоге россиянин всё-таки удержал преимущество и во второй раз за сезон попал в призовую тройку.

В бобслее российским спортсменам не удалось выиграть медали. Лучшие результаты показывал Максим Андрианов, занявший пятое место среди четвёрток и шестое среди двоек. Он выступает так весь сезон, благодаря чему стабильно держится в первой пятёрке всех мужских дисциплин Кубка мира. А экипаж Надежды Сергеевой пока держится в тройке женского зачёта. Вместе с Юлией Беломестных она заняла в Альтенберге седьмое место, ставшее худшим для них в этом сезоне.

Санный спорт

Впервые в этом сезоне сборная России по санному спорту не выиграла ни одной медали на этапе Кубка мира. В проведение соревнований в Кёнигзее серьёзно вмешалась погода. Ещё в первый день результаты получились довольно непредсказуемыми.

Например, у девушек после первого заезда два первых места занимали россиянки Екатерина Катникова и Татьяна Иванова. Но финальный спуск оставил их без медалей. И если 24-летняя Катникова опустилась на 16 позиций, то Иванова оказалась на обидном четвёртом месте.

Впрочем, по сравнению с тем, что произошло с их подругами по команде, это ещё можно считать удачей. Екатерина Батурина и Виктория Демченко не справлялись с управлением на мокрой трассе и переворачивались на полном ходу во время первого спуска.

Для Демченко падение обернулось ударом головой об борт и госпитализацией. К счастью, больших опасений состояние здоровья спортсменки у врачей не вызвало.

Во второй день этапа погода стала ещё менее пригодной для проведения заездов. У мужчин состоялась всего одна попытка. Лидер российской сборной Роман Репилов показал лишь пятый результат. Но его основные конкуренты выступили гораздо хуже, так что 22-летний спортсмен поднялся на второе место в общем зачёте Кубка мира.

Тренерский штаб сборной России решил затем поберечь спортсмена и не заявил его на командную эстафету. Без его помощи Татьяна Иванова, Степан Фёдоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали худший в сезоне пятый результат.

Прыжки с трамплина

На традиционных соревнованиях «Турне четырёх трамплинов», которые проводятся с 1953 года, во второй раз подряд и в третий за всю историю произошло знаковое событие — все четыре этапа выиграл один спортсмен. Это удалось главной звезде этого сезона японец Рёю Кобаяси. Ранее выиграть один из самых престижных турниров по прыжкам с трамплинам так же убедительно удавалось только немцу Свену Ханневольду и поляку Камилю Стоху.

Кобаяси можно уже сейчас признать главным открытием во всех зимних видах спорта. 22-летний спортсмен до текущего сезона в лучшем случае занимал шестое место на этапах Кубка мира. В этом году Кобаяси ещё до «Турне четырёх трамплинов» выиграл пять медалей из шести возможных, из которых три были золотые, благодаря чему уверенно захватил лидерство в Кубке мира.

Во время «Турне» японец был непобедим на всех остановках. Особенно красивой была его победа на заключительном этапе в Бишофсхофене. Кобаяси занимал четвёртое место после первой попытки, но всё-таки обошёл всех соперников с огромным отрывом в 15 баллов.

Лидер российской сборной Евгений Климов показал 15-й результат по итогам всех четырёх этапов. Лучшего всего победитель одного из этапов нынешнего сезона выступил в Гармиш-Партенкирхене, где был 16-м. В Бишофсхофене Климов занимал довольно высокое восьмое место после первой попытки, но в итоге потерял 17 позиций.