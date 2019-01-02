В доле секунды от победы: Непряева финишировала второй в масс-старте на «Тур де Ски»

Российские лыжники Наталья Непряева, Анастасия Седова и Сергей Устюгов попали на пьедестал почёта по итогам женского и мужского масс-стартов на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Непряева на финишной прямой уступила всего 0,1 секунды норвежке Ингвильд Эстберг. Устюгов и Седова завершили свои гонки третьими. Результаты четвертого этапа многодневки позволили сборной России укрепить позиции в общем зачёте.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» переехала в немецкий Оберстдорф, где спортсмены и сервис-бригады команд традиционно столкнулись со сложными погодными условиями. Год назад проведению гонок мешал ураганный ветер, на этот раз в программу соревнований вмешался сильный снегопад.

Так, во время женского масс-старта из-за мокрого снега многие лыжницы испытывали проблемы со скольжением. Однако ни эти, ни другие факторы не помешали россиянкам Наталье Непряевой и Анастасии Седовой успешно пройти дистанцию и финишировать на второй и третьей позиции. При этом отставание Непряевой от победительницы — норвежки Ингвильд Эстберг — составило лишь 0,1 секунды.

Лидирующие позиции Непряевой не стали большой неожиданностью для болельщиков, экспертов и даже букмекеров. 23-летняя призёрка ОИ в Пхёнчхане, как и другие представительницы России, уже диктует свои правила элите лыжного спорта. Так, на сегодняшний день Наталья Непряева занимает второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после четырёх этапов. Она пропустила вперёд лишь норвежку Эстберг. Подруги Непряевой по команде Юлия Белорукова и Анастасия Седова занимают третье и шестое места соответственно.

Что касается самого масс-старта, то Непряева держалась в группе лидеров до середины дистанции, после чего ушла в отрыв, а перед самым финишем уверенно атаковала на подъёме шедшую первой норвежку Ингвильд Эстберг. Непряева не только догнала, но и опередила более опытную соперницу, вырвалась вперёд, но на решающих метрах дистанции проиграла ей.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, выступление Натальи Непряевой и других россиянок стоит считать успешным.

«Девчонкам удалось всё, что они хотели. Была красивая гонка, красивая борьба, мы очень счастливы. Что касается финиша, то вы сами видели, что норвежка была не быстрее, а умнее. Они с Натальей шли на равных», — оценила уровень подготовки своих спортсменок Вяльбе.

Высоко оценил масс-старт в исполнении Непряевой и один из тренеров российской сборной Юрий Бородавко. Специалист отметил прогресс спортсменки, однако призвал не впадать в победную эйфорию и помнить о том, что в «Тур де Ски» не принимают участия многие именитые и титулованные лыжницы.

«Наташа за последний год выросла в профессиональном плане, особенно в гонках свободным стилем. В прошлом году она несколько раз попадала в десятку, но на подиуме была редко. Теперь же она сделала ещё один уверенный шаг вперёд. Но в то же время нужно понимать, что на «Тур де Ски» нет таких признанных мастеров, как Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Тереза Йохауг. Они готовятся к чемпионату мира по-своему», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Финишный рывок Устюгова и неудачная гонка Большунова

Чуть менее успешно, но также на подиуме завершилась и гонка на 15 км классическим стилем с общего старта у мужчин. Места на подиуме распределились следующим образом: первым к финишу пришёл норвежец Эмиль Иверсен, итальянец Франческо де Фабиани закончил гонку вторым, замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.

Как и женский старт, мужской ознаменовался сложными погодными условиями. Снегопад так и не позволил участникам разорвать пелотон — следовать по трассе пришлось плотной группой. Однако несмотря на это, гонка прошла без серьёзных происшествий.

Сергей Устюгов, стартовавший сразу за лидером общего зачёта многодневки Йоханнесом Клэбо, после первого круга держался в середине пелотона, но выдал уверенный результат на финишном подъёме. Мощный рывок на некоторое время вывел россиянина на первое место, но Иверсен и де Фабиани рационально распределили силы и смогли не только догнать, но и опередить россиянина. Таким образом, борьба за третье место развернулась у Устюгова с представителем Норвегии Шуром Рёте. По её итогам российский лыжник не только удержал за собой призовую позицию, но и получил в дополнение к ней пять призовых секунд.

Кроме Устюгова по итогам прошедшей гонки в топ-10 попали ещё трое россиян: седьмым стал Евгений Белов (+4,4), Андрей Ларьков (+5,5) финишировал восьмым, а Максим Вылегжанин замкнул десятку сильнейших (+6,8).

Лидер российской команды Александр Большунов занял лишь 32-е место и не набрал ни одного балла, однако несмотря на это, именно он, имея в активе 476 очков, по-прежнему остаётся лидером общего зачёта Кубка мира. По словам личного тренера Большунова Юрия Бородавко, на неудовлетворительный результат его подопечного во многом повлияли снегопад и медленные лыжи.

«Погодные условия и смазка лыж — это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу винить в этом смазчиков, они делали всё правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня», — цитирует Бородавко ТАСС.

В общем зачёте «Тур де Ски» после четырёх гонок силы распределились следующим образом: Большунов находится на четвёртом месте, вторым идёт Сергей Устюгов, лидирует Йоханнес Клэбо.

Однако позиции российских лыжников могут укрепиться ещё больше в случае отказа Йоханнеса Клэбо от дальнейшего участия в «Тур де Ски». По сообщениям норвежских СМИ, дедушка и по совместительству тренер лыжника намерен снять его с соревнований. Если такое решение будет принято, Клэбо лишится значительного количества баллов, набранных по ходу многодневки, и позволит представителям России подняться выше в турнирной таблице.

Соревновательную программу у мужчин продолжит 3 января гонка преследования свободным стилем на 15 км.