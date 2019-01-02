Дед лыжника Клебо может снять его с «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Коре Хёсфлот, дед и личный тренер трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, может снять внука с многодневной гонки «Тур де Ски».
Дед лыжника Клебо может снять его с «Тур де Ски»
  • Reuters

Об этом сообщает VG.

«Мы оценим его самочувствие и примем решение о дальнейшем участии после предстоящей гонки», — заявил тренер спортсмена.

Сам Клебо надеется, что последнее слово в решении о продолжении участия в многодневке будет за ним.

После третьего этапа «Тур де Ски» Клебо занимает первую строчку, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

В рамках четвёртого этапа многодневки 2 января в Германии лыжники пробегут гонку 15 км классическим стилем.

Розыгрыш «Тур де Ски» завершится 6 января.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить