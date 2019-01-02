Дед лыжника Клебо может снять его с «Тур де Ски»

Коре Хёсфлот, дед и личный тренер трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, может снять внука с многодневной гонки «Тур де Ски».

Об этом сообщает VG.

«Мы оценим его самочувствие и примем решение о дальнейшем участии после предстоящей гонки», — заявил тренер спортсмена.

Сам Клебо надеется, что последнее слово в решении о продолжении участия в многодневке будет за ним.

После третьего этапа «Тур де Ски» Клебо занимает первую строчку, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

В рамках четвёртого этапа многодневки 2 января в Германии лыжники пробегут гонку 15 км классическим стилем.

Розыгрыш «Тур де Ски» завершится 6 января.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.