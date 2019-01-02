Дед лыжника Клебо может снять его с «Тур де Ски»
- Reuters
Об этом сообщает VG.
«Мы оценим его самочувствие и примем решение о дальнейшем участии после предстоящей гонки», — заявил тренер спортсмена.
Сам Клебо надеется, что последнее слово в решении о продолжении участия в многодневке будет за ним.
После третьего этапа «Тур де Ски» Клебо занимает первую строчку, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
В рамках четвёртого этапа многодневки 2 января в Германии лыжники пробегут гонку 15 км классическим стилем.
Розыгрыш «Тур де Ски» завершится 6 января.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.