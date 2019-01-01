Устюгов стал третьим в спринте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Российский лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 6,78 секунды.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал итальянец Федерико Пелегрино.
Устюгов стал единственным россиянином, которому удалось пробиться в финальный забег. Александр Большунов завершил выступления в полуфинале, а Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Евгений Белов выбыли на стадии 1/4 финала.
Ранее в Международной федерации лыжного спорта заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ.