Устюгов стал третьим в спринте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Мюстайре.

Российский лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 6,78 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал итальянец Федерико Пелегрино.

Устюгов стал единственным россиянином, которому удалось пробиться в финальный забег. Александр Большунов завершил выступления в полуфинале, а Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Евгений Белов выбыли на стадии 1/4 финала.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ.