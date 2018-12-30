Вяльбе назвала фантастическим выступление Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Вяльбе назвала фантастическим выступление Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии
  • РИА Новости

«Просто фантастическое выступление, спасибо девчонкам за замечательную борьбу и великолепный результат. Не хочу говорить о том, что будет в общем зачёте «Тур де Ски». Я буду счастлива, если они будут каждый раз бороться за шестёрку сильнейших», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что победа Непряевой и бронза Анастасии Седовой прибавит уверенности всей команде перед чемпионатом мира.

Ранее сообщалось, что Непряева победила в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии.

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