Вяльбе назвала фантастическим выступление Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

«Просто фантастическое выступление, спасибо девчонкам за замечательную борьбу и великолепный результат. Не хочу говорить о том, что будет в общем зачёте «Тур де Ски». Я буду счастлива, если они будут каждый раз бороться за шестёрку сильнейших», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что победа Непряевой и бронза Анастасии Седовой прибавит уверенности всей команде перед чемпионатом мира.

Ранее сообщалось, что Непряева победила в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии.