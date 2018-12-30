Олимпийская чемпионка, королева прыжков и непобедимая «художница»: лучшие спортсменки России 2018 года по версии RT

Фигуристка Алина Загитова стала лучшей спортсменкой года по версии RT. Её главное достижение — победа на Олимпийских играх в Пхёнчхане, причём в свои 15 лет она оказалась второй среди самых молодых чемпионок в истории. Также в тройке главных звёзд уходящего года легкоатлетка Мария Ласицкене, выигравшая все главные турниры в прыжках в высоту, и Дина Аверина, которой покорились пять золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике. Выбор лучших спортсменок был сделан по итогам голосования журналистов RT и опроса подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

10. София Позднякова (фехтование)

Список лучших российских спортсменок 2018 года открывает фехтовальщица София Позднякова. Она сделала всё от себя зависящее, чтобы болельщики воспринимали её не как дочь олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, а как самостоятельную фехтовальщицу, у которой уже есть первые серьёзные титулы.

На чемпионате мира по фехтованию Позднякова сенсационно выиграла личный турнир саблисток. В финале она победила олимпийскую чемпионку Софью Великую. 21-летняя фехтовальщица стала самой молодой чемпионкой мира в своей дисциплине за последние 12 лет. Также Позднякова записала себе в актив серебро командного турнира и одержала с подругами по сборной победу на чемпионате Европы.

9. Наталья Воронина (конькобежный спорт)

Олимпийские игры в Пхёнчхане сложились для сборной России по конькобежному спорту крайне неудачно — большинство спортсменов попросту не пустили туда, а те, кто приехал, высоких результатов не показали. Единственным приятным исключением стала Наталья Воронина, выступающая на длинных дистанциях, в которых за последние годы Россию достойно представляла разве что Ольга Граф.

Воронина добилась исторического успеха — она выиграла первую в истории России и СССР олимпийскую медаль в гонке на 5000 метров. 24-летней спортсменке покорилась бронза, которой могло бы и не быть, пробеги она всю дистанцию на две десятые секунды медленнее. А незадолго до Олимпиады Воронина участвовала в первом чемпионате Европы на отдельных дистанциях, где одной медалью не ограничилась — спортсменка из Нижнего Новгорода заняла второе место в командной гонке и третье в забеге на 3000 метров.

Наталья Воронина

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

8. Светлана Колесниченко (синхронное плавание)

В любой десятке лучших спортсменок уходящего года одно место будет зарезервировано за кем-то из синхронного плавания — благодаря тому, что они показывают на международных соревнованиях, иначе просто не может быть.

В этом году вновь отличилась Светлана Колесниченко. Главным турниром для 25-летней спортсменки стал чемпионат Европы в Глазго. Она завоевала на нём четыре золотые медали — по две за выступления соло и в дуэтах. Интересно, что в этом году Колесниченко выступала с новой партнёршей Варварой Субботиной, но никаких проблем с тем, чтобы в сжатые сроки создать лучшую пару синхронисток, у девушек не возникло.

7. Анна Вяхирева (гандбол)

Под занавес 2018 года о себе напомнила женская сборная России по гандболу. Команда Евгения Трефилова впервые за 12 лет дошла до финала чемпионата Европы и выиграла серебряные медали турнира. И хотя итоговую победу одержали француженки, самым ценным игроком континентального первенства стала российская гандболистка Анна Вяхирева.

23-летняя спортсменка расположилась на четвёртой строчке в итоговом списке бомбардиров с 43 голами в восьми матчах. Особенно полезной её результативность была в полуфинале — там Вяхирева забросила целых 13 мячей.

На клубном уровне спортсменка тоже отличилась: в уходящем году её «Ростов-Дон» добился уникального достижения и выиграл все внутренние турниры — чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В Лиге чемпионов команда Вяхиревой впервые приняла участие в «Финале четырёх» при непосредственном участии талантливой гандболистки.

Анна Вяхирева

AFP

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

6. Дарья Касаткина (теннис)

Для теннисистки Дарьи Касаткиной 2018 год стал самым успешным в карьере, но при этом и довольно противоречивым. На протяжении всего сезона 21-летняя спортсменка старалась выиграть один престижный турнир за другим: дошла до финала в Дубае, играла с Наоми Осакой в финале супертурнира в Индиан-Уэллсе, добиралась до четвертьфиналов «Ролан Гарроса» и «Уимблдона».

Для любой теннисистки в её возрасте это можно было бы назвать отличным достижением, но самой ей хотелось одержать вторую профессиональную победу. Наконец, Касаткиной удалось выиграть титул на Кубке Кремля, который в этом году собрал очень приличный состав участниц, боровшихся за попадание на Итоговый турнир. Дарья и сама едва на него не попала, став впервые в карьере запасной участницей. Сезон-2018 года россиянка завершила на десятом месте в рейтинге WTA — выше этой позиции она пока не поднималась.

5. Юлия Ефимова (плавание)

Юлия Ефимова провела ещё один год на самом высоком уровне в плавании. Самым запоминающимся событием для неё стал чемпионат Европы по водным видам спорта в Глазго. 26-летняя спортсменка в своём излюбленном брассе собрала всё золото, какое только можно было увезти, — во всех личных заплывах она была первой, попутно установив рекорд соревнований на дистанции 100 метров.

Такого в плавании брассом никто не добивался с 1999 года. То, что на чемпионате Европы не выступали соперницы из других континентов, не умаляет достоинств Юлии: 2018 год она завершила лидером рейтинговых списков на дистанциях 100 и 200 метров, а на 50-метровке стала второй.

Также в Глазго Ефимова помогла подругам по команде выиграть комбинированную эстафету и стала серебряным призёром в аналогичной дисциплине среди смешанных команд. Именно от неё зависел успех в этих гонках, так как брасс является самым медленным стилем плавания.

Всю осень Ефимова также провела на этапах Кубка мира по плаванию, где тоже ни разу не покидала бассейн без наград. На семи стартах она выиграла 12 золотых медалей и множество других наград разного достоинства. Остаётся только гадать, какой бы урожай она собрала, если бы поехала в декабре на чемпионат мира на короткой воде.

Юлия Ефимова

Reuters

© Stefan Wermuth

4. Юлия Белорукова (лыжные гонки)

С 2006 года в российских женских лыжных гонках не было спортсменки, которая могла бы завоевать личную медаль на Олимпийских играх. Восемь лет назад в Ванкувере у девушек была бронза в командном спринте, а на Олимпиаде в Сочи совсем ни одного попадания на пьедестал почёта. Печальная традиция вполне могла продолжиться и на следующих Играх в Пхёнчхане.

Но её прервала Юлия Белорукова. Как и многие в той лыжегоночной сборной, поехавшей в Южную Корею, она ещё входила в категорию молодых, подающих надежды спортсменок, чьи успехи предсказать было невозможно. Но как раз в Пхёнчхане время этой команды пришло. Белорукова заняла третье место в индивидуальном спринте, а затем помогла добиться не менее сенсационной бронзы в эстафете. Благодаря 23-летней уроженке Коми в женских лыжах появилась надежда.

Уже в новом сезоне Белорукова вновь заявила о себе, выиграв первую спринтерскую гонку на Кубке мира. Это позволило ей на протяжении двух этапов носить жёлтую лидерскую майку, чего с российскими лыжницами не случалось на протяжении девяти лет.

Юлия Белорукова

© Алексей Филиппов / РИА Новости

3. Дина Аверина (художественная гимнастика)

На протяжении всего 2018 года Дина Аверина демонстрировала своими результатами, что собирается совершить нечто невероятное на чемпионате мира, закрывавшем сезон. 20-летняя гимнастка не позволяла себе побеждать меньше трёх раз на этапах Кубка мира и Гран-при. Серьёзная осечка вышла только одна — на чемпионате Европы Аверина стала второй в многоборье вслед за сестрой Ариной.

Но на чемпионате мира Дина по-настоящему «зажгла». Она выиграла пять золотых медалей, в том числе в самом престижном состязании — личном многоборье. Не было ей равных и в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Последнюю победу Аверина одержала в команде с сестрой и Александрой Солдатовой. Выиграть шестую золотую медаль Дине помешала техническая накладка — она не стала в квалификации показывать упражнение с лентой, так как уже выполнила главную задачу по выходу в финал многоборья.

2. Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

В 2018 году прервалась двухлетняя победная серия прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. К прошедшему лету она выиграла 45 турниров подряд, причём самого разного уровня — от небольших внутренних соревнований до чемпионатов мира. Но 25-летняя спортсменка не растерялась после поражения на состязаниях в Марокко и сразу начала новый победный виток своей карьеры — та осечка так и осталась для неё единственной в уходящем году.

Ласицкене выиграла в 2018-м 25 соревнований, в том числе чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы на открытом воздухе, два чемпионата России и шесть этапов «Бриллиантовой лиги», включая финальный, на котором она получила главный приз соревнований. При этом россиянка 16 раз покоряла высоту в два метра, которая является эталоном в женских прыжках. Летний сезон Ласицкене завершила с лучшим результатом в мире — 2,04 метра. На протяжении двух лет Мария не знает себе равных.

Мария Ласицкене

РИА Новости

© Антон Денисов

1. Алина Загитова (фигурное катание)

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию — и этим, пожалуй, всё сказано. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала единственную в сборной России личную золотую медаль. Фигуристка одержала непростую победу в соперничестве с Евгенией Медведевой, которая прежде считалась главной фавориткой.

Загитова побила мировой рекорд в короткой программе, после чего показала одинаковый с подругой по команде результат в произвольной. Среди олимпийских чемпионов ученица Этери Тутберидзе стала второй среди самых молодых — золотую медаль она получила в возрасте 15 лет и 281 дня.

В сезоне 2017—2018 Загитова выиграла все турниры, кроме постолимпийского чемпионата мира. Перед поездкой в Пхёнчхан Алина также победила на чемпионате Европы, где снова была сильнее в дуэли с Медведевой. Новый сезон начался для Загитовой противоречиво — она владеет двумя мировыми рекордами, выиграла два этапа Гран-при, но при этом ей приходится выдерживать огромную конкуренцию со стороны соперниц.