Два золота и две бронзы: Устюгов и Непряева выиграли индивидуальные гонки на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе

В итальянском Тоблахе стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». В индивидуальной гонке на 15 км свою первую победу за год одержал Сергей Устюгов, опередивший Симена Крюгера на 12,2 секунды. Бронза досталась Александру Большунову, а Андрей Мельниченко стал четвёртым. У женщин золото завоевала Наталья Непряева, второе и третье места заняли Ингвильд Эстберг и Анастасия Седова.

Золотое возвращение Устюгова

В конце декабря в итальянском Тоблахе стартовала самая престижная лыжной многодневка — «Тур де Ски». Соревнования открывала спринтерская гонка свободным стилем, в которой отечественные спортсмены были близки к пьедесталу, но попасть на него не смогли. Золотые медали достались норвежцу Йоханнесу Клебо и шведке Стине Нильссон, а лучшими из россиян стали Александр Большунов (шестое место) и Юлия Белорукова (четвёртое место).

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Даже успех в стартовом забеге не позволил Клебо окончательно уверовать в собственные силы. Трёхкратный олимпийский чемпион был то ли вежлив, то ли осмотрителен, но не стал называть себя главным фаворитом престижных соревнований.

«У меня выдался очень хороший забег. Намерен перезарядить батареи и настроиться на воскресную гонку. У меня должен быть боевой настрой и голод к победам. Являюсь ли фаворитом «Тур де Ски»? Нет, им считаю Большунова. Когда он перейдёт на классические лыжи, нам останется только стиснуть зубы и бороться», — цитирует Клебо VG.

Как выяснилось днём спустя, Большунов не стал надолго откладывать реванш в очном противостоянии с Клебо. В ходе индивидуальной гонки на 15 км россиянин значительно превзошёл норвежца, опередив его более чем на 26 секунд. Скандинавский лыжник финишировал за пределами десятки сильнейших, заняв лишь 12-е место.

Сам Большунов также не смог добиться победы, завершив забег на третьей строчке. Вплоть до восьмого километра он шёл вторым по времени, но последнюю половину дистанции прошёл несколько слабее. Это позволило норвежцу Симену Крюгеру обойти Александра и завоевать серебряную медаль.

Четвёртую строчку занял ещё один российский лыжник — Андрей Мельниченко. Всего за три километра до финиша он занимал лишь седьмую позицию, но предпринял великолепный рывок и превзошёл результат Дарио Колоньи, Дидрика Тёнсета и Клемана Парисса. В итоге швейцарец и вовсе вылетел за пределы топ-10, а его место занял один из героев Олимпиады в Пхёнчхане Денис Спицов.

Главным героем 15-километровой гонки стал Сергей Устюгов. Нынешний год получился для него нелёгким — сначала он не был допущен до Игр в Южной Корее, а затем получил травму руки, из-за которой был вынужден пропустить три первых этапа Кубка мира нынешнего сезона. В итоге дебютировать он смог лишь в Давосе, но главным прорывом для него стало выступление на «Тур де Ски».

Уже на отметке пять километров Устюгов прочно захватил лидерство в гонке и не упустил его, несмотря на все попытки Крюгера подобраться к россиянину. Наиболее тревожно стало за два километра до финиша. К этому моменту отставание норвежца составляло лишь 5,1 секунды. Но Сергей блестяще прошёл последний отрезок дистанции, опередив своего визави на 12,2 секунды.

Для Устюгова эта победа стала первой в нынешнем сезоне. В последний раз Сергей завоёвывал золото ровно год назад — 30 декабря 2017 года на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде.

После гонки успех своего подопечного прокомментировал тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

«Это очень важная победа для него, и она не была простой, учитывая ворох всех проблем, которые на него свалились за последний год. В том числе — после той травмы, которую он получил в конце октября. Я по-настоящему счастлив за него! Сергей прекрасно знает, что может выигрывать и дальше», — заявил Крамер РИА Новости.

При этом сам Устюгов отказался общаться с прессой. Как заявил его представитель Максим Волков, российский лыжник не будет контактировать со СМИ вплоть до чемпионата мира. Однако действия спортсмена были подвергнуты критике как Крамером, так и Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«Такое не должно происходить. Мы этого не допустим. Все спортсмены должны общаться с прессой в микст-зоне», — цитирует Nettavisen координатора FIS по работе с медиа Дорис Каллен.

Историческая победа Непряевой

После неудачи в спринте, в ходе которого Наталья Непряева не смогла пробиться в число финалисток, российская лыжница намеревалась вернуть «должок» в индивидуальной гонке на 10 км. Она очень уверенно начала забег, и уже спустя треть дистанции стало понятно, что именно Непряева является главной претенденткой на золотую награду.

Составить ей конкуренцию могла разве что норвежка Ингвильд Эстберг, которая совсем недавно уже завоевала серебро в этой дисциплине. На соревнованиях в Давосе она пропустила вперёд только свою соотечественницу Терезу Йохауг.

Разрыв между двумя лидерами и остальными соперницами продолжал расти и уже к отметке 7,1 км составлял более 10 секунд. К этому моменту практически стало ясно, что на первые две строчки, кроме них, уже никто не претендует. Однако Непряева неожиданно стала немного сбавлять обороты, позволяя своей оппонентке сократить отставание. Так, норвежке удалось отыграть четыре секунды и вплотную подобраться к россиянке. За два километра до финиша разница между ними составляла всего 0,5 секунды.

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Но Непряева всё же выдержала и не упустила лидерство. Последний этап гонки она прошла несколько медленнее Эстберг, но не настолько, чтобы позволить той отобрать золотую медаль. Наталья сохранила первую строчку и опередила Ингвильд на 0,3 секунды. Для российских лыжниц этот успех стал первым за неполные четыре года. В последний раз они побеждали в любых индивидуальных дисциплинах, кроме спринта, в январе 2015 года. На этапе Кубка мира в Рыбинске Юлия Чекалёва первенствовала в 15-километровом скиатлоне.

Бронзовая награда досталась соотечественнице Непряевой. Уже к середине гонки на бронзу претендовали четыре спортсменки — Криста Пармакоски, Хейди Венг, Джессика Диггинс и Анастасия Седова. При этом россиянка заметно уступала своим соперницам, а её отставание от занимавшей третью позицию финки составляло около 12 секунд.

Первой мини-турнир за бронзу покинула Диггинс, а судьба награды решалась в споре трёх оставшихся девушек. Быстрее всех здесь оказалась Седова, которая предприняла невероятный финишный спурт. Так, за последние два километра она не только отыграла 3,7 секунды отставания от Пармакоски, но в итоге опередила её на 6,5 секунды. В результате финка стала четвёртой, а норвежка опустилась на пятую позицию.

После окончания забега своими эмоциями поделилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Фантастическая гонка! Я так обрадовалась, аж слёзы от счастья! Моя сентиментальность не даёт мне покоя. Приятно, что по-настоящему боролись. Наташка — умничка, и ещё бы Настя научилась не бояться с самого начала. Тоже молодец! Приятно, что тут скажешь. И для Непряевой это будет эмоциональный подъём. Надеюсь, что ещё всё впереди», — цитирует Вяльбе РИА Новости.