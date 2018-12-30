Устюгов победил в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии

Россиянин Сергей Устюгов занял первое место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

РИА Новости

Устюгов преодолел дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России — Александр Большунов. Андрей Мельниченко завершил гонку четвёртым, Денис Спицов — седьмым, Евгений Белов — 18-м, Александр Бессмертных — 29-м, Андрей Ларьков — 33-м, Максим Вылегжанин — 38-м, Глеб Ретивых — 59-м, а Андрей Собакарев —63-м. Ранее Елена Вяльбе назвала фантастическим выступление Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии.