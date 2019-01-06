Двойной серебряный финиш: Устюгов и Непряева стали вторыми в общем зачёте лыжной многодневной гонки «Тур де Ски»

В Италии завершилась престижная многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Наталья Непряева стала первой в истории российской спортсменкой, завоевавшей медаль на этих соревнованиях. Она заняла второе место вслед за норвежкой Ингвильд Флугстад Эстберг. Россиянин Сергей Устюгов также выиграл серебро, уступив только Йоханнесу Клебо из Норвегии.

Последний день лыжной многодневки «Тур де Ски» традиционно отводится под невероятные по своей сложности восхождения в итальянскую гору Альпе де Чермис. Хотя путь для мужчин и женщин составляет всего девять километров, но затратить на него приходится почти полчаса. Лыжников ждёт постоянный подъём вверх, порой под уклоном в 28%.

Такое испытание выдерживают далеко не все спортсмены, и поэтому последний этап лыжной многодневки не раз вносил существенные коррективы в итоговое положение. Достаточно сказать, что за последние пять лет первый стартовый номер у девушек терпел поражение четыре раза. Мужчинам обычно удаётся сохранить лидерство, но спор за призовые позиции «Тура» остаётся открытым до финиша на горе.

Предстартовые расклады у женщин явно сулили историческое событие — впервые на пьедестал почёта многодневки должна была подняться российская спортсменка. В первой пятёрке по итогам предыдущих гонок расположились Наталья Непряева, Анастасия Седова и Юлия Белорукова. За всё время проведения «Тур де Ски» лучшим результатом было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году. С тех пор российские девушки долгое время не могли попасть хотя бы в первую десятку, пока в последних двух розыгрышах это не удалось Юлии Чепаловой и той же Седовой.

На старте восхождения Непряева уступала норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг 53 секунды и выигрывала 1:20 у финки Кристы Пярмякоски. За финской спортсменкой в гору отправились Белорукова, Седова и американка Джессика Диггинс. Их отрыв от остального пелотона был достаточно велик, так что именно этим девушкам предстояло разыграть позиции в первой шестёрке общего зачёта «Тур де Ски».

Пярмякоски была настроена догнать Непряеву, и с каждым крутым подъёмом разрыв между ними таял. Но 23-летняя россиянка всё-таки дотерпела до конца и финишировала на 16 секунд раньше соперницы, когда Эстберг уже почти три минуты как наслаждалась отдыхом. Непряева показала второй результат и выиграла первую для России женскую медаль на «Тур де Ски».

Результат Рочевой превзошла и Седова. У неё уже был достаточно успешный опыт восхождения на Альпе де Чермис, и поэтому в споре с Белоруковой и Диггинс, год назад ставшей бронзовым призёром многодневной гонки, она одержала небольшую победу. Все три россиянки так и остались в первой пятёрке общего зачёта — ни одна другая страна не может похвастаться таким командным результатом. Стоит отметить, что на десятое место поднялась Мария Истомина, стартовавшая в гонке преследования 14-й. 21-летняя спортсменка показала шестое время дня.

«Тур де Ски» существенно улучшил позиции россиянок в общем зачёте Кубка мира. Непряева вышла на третью позицию, уступая всего два очка Пярмякоски. Белорукова поедет на следующий этап четвёртым номером в мировой классификации. Седова набрала достаточно очков, чтобы из глубин рейтинга подняться на седьмую строчку.

У российских лыжников был шанс сразу на двойной подиум — вслед за Йоханнесом Клебо на старт мужской гонки должны были отправиться Сергей Устюгов и Александр Большунов. Они проигрывали норвежцу 1:20 и 1:53 на старте, имея при этом почти минутный отрыв от итальянца Франческо де Фабиани, который солидными навыками горовосхождения похвастаться не может.

Тем не менее заранее рассчитывать на попадание двух россиян в итоговую тройку не следовало. Устюгов в прошлой гонке фактически подарил Клебо итоговый титул. Большунов, которому напарники по сборной помогали держаться в числе лидеров, лишь ещё больше отстал от норвежца, хотя и был третьим на финише. Оба россиянина могли подойти к финальному этапу не в лучшей форме. А если не иметь сил для атаки на Альпе де Чермис, то даже у безнадёжных преследователей появляется шанс.

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Как показал финальный этап, у Устюгова было достаточно сил. На равнинных участках он держался в одни ноги с Клебо, иногда отыгрывая у него по несколько секунд, а на самых трудных участках стал стремительно сокращать отставание. Однако догнать норвежца российский лыжник всё же не успел. На финише их разделили всего 16 секунд. Клебо стал самым молодым победителем «Тур де Ски», превзойдя достижение Дарио Колоньи, который в этот раз отказался от старта.

У Большунова же действительно возникли проблемы. Как и год назад, справиться с подъёмом в гору ему до конца не удалось. За два километра до финиша он ещё держался уверенно на третьем месте, но затем к нему стала приближаться норвежская группа преследователей. Шюр Рёте и Симен Крюгер шли со скоростью Устюгова по пятам за лидером Кубка мира. На последних метрах они оба обошли российского спортсмена, в итоге ставшего пятым. Сразу за ним оказался Андрей Мельниченко, стартовавший девятым. В первой десятке «Тур де Ски» оказались также Денис Спицов и Андрей Ларьков, тоже улучшившие свои позиции благодаря восхождению на гору.

Большунову по итогам «Тур де Ски» пришлось расстаться с жёлтой майкой лидера Кубка мира. Он опустился на второе место за Клебо, которому теперь уступает солидные 124 балла. Устюгов, начавший активные выступления только в середине декабря, поднялся на пятое место.