Серебро Непряевой, бронза Большунова и Седовой и провал Устюгова: как прошла предпоследняя гонка «Тур де Ски»

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась предпоследняя гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». В мужском масс-старте бронзовую награду завоевал Александр Большунов, а занимавший второе место в общем зачёте Сергей Устюгов финишировал лишь 16-м. Между тем у женщин серебро досталось Наталье Непряевой, а бронза — Анастасии Седовой.

Четыре россиянина в шестёрке и неудача Устюгова

«Тур де Ски» постепенно приближается к своему окончанию. К началу выходных до завершения престижной лыжной многодневки оставалось провести всего две гонки в итальянском Валь-ди-Фьемме. В субботу участникам предстояло пробежать масс-старт, а затем, по его результатам, воскресную гонку преследования.

При этом россияне — как мужчины, так и женщины — могли претендовать на победу в общем зачёте.

У мужчин за первое место перед заключительными гонками боролся чемпион «Тур де Ски» 2017 года Сергей Устюгов, который отставал от героя Олимпийских игр в Пхёнчхане Йоханнеса Клебо в общем зачёте всего на 5,4 секунды. Таким образом, спринт в Валь-ди-Фьемме во многом становился определяющим.

Помимо Устюгова, в первую тройку общего зачёта из россиян входил лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов, который уступал лидеру уже больше минуты (+1:18,2), но достаточно уверенно опережал норвежцев Синдре Бьёрнестада Скара и Симена Хегстада Крюгера.

На первых метрах дистанции все фавориты предпочли работать не спеша, а на первое место вышел швед Виктор Торн. Впереди он шёл недолго, и после первой трети дистанции лидерство захватил Устюгов. Впрочем, по результатам первых пяти километров делать выводы было рано. Очень скоро россиянина обошёл подтянувшийся Клебо. Не выдержал напряжения опытный швейцарец Дарио Колонья, упавший в одном из поворотов.

Тем временем по итогам половины дистанции лидировать продолжал Клебо, а на второе место вышел Большунов. Устюгов же откатился в конец первой десятки. Чуть позже норвежец позволил ненадолго захватить лидерство итальянцу Франческо де Фабиани, а россияне растеряли свои позиции.

Зато после 10-километровой отметки отечественные спортсмены начали демонстрировать куда более серьёзные скорости. Если Устюгов ушёл с первого плана, то Большунов догнал Клебо, а компанию ему неожиданно составил Андрей Собакарев. Мало того, в десятку поднялись Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин.

На последний круг лидером уходил именно Большунов, однако Клебо и ряд других лыжников не собирались отпускать Александра к золоту. На отметке 8,9 км захватить лидерство удалось даже Собакареву, но на заключительном подъёме всех обошёл де Фабиани. Последнее слово всё же осталось не за итальянцем, а за Клебо. Трёхкратный олимпийский чемпион грамотно разложил силы по дистанции, на финишной прямой опередил де Фабиани и одержал четвёртую победу в рамках «Тур де Ски».

Большунову в итоге удалось финишировать третьим, а вслед за ним закончили гонку сразу три россиянина: Ларьков (+3,4), Вылегжанин (+4,6) и Собакарев (+5,6). Они плотно финишировали в первой шестёрке, но, к сожалению, не сумели побороться за первые две строчки. Особенно недоволен этим остался бронзовый призёр.

«Гонка сложилась более или менее удачно, но была возможность бороться за серебро и золото. Просто перед последним подъёмом на повороте чуть потерял в скорости, потом получил несколько ударов палками, а кое-где была и вовсе разбита лыжня — это тоже пара-тройка метров. Этого и не хватило на финише. На завтра не ставлю никаких задач. Просто хочу проехать лучше, чем в том году», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

Не слишком удачную гонку провёл и Устюгов. Сергей завершил масс-старт лишь с 16-м результатом и 40-секундным отставанием, значительно ухудшив свои позиции в общем зачёте.

Теперь Устюгов отстаёт от Клебо более чем на минуту (+1:20,4) и практически не имеет шансов обойти норвежца. Зато Большунов упрочил свои позиции на третьем месте тотала (+1:43,8). В заключительной гонке Александра ждёт сражение с соотечественником за второе место общего зачёта.

Серебро Непряевой и бронза Седовой

В женской гонке также удалось завоевать медали, причём не одну, а сразу две. Впрочем, шансы на это изначально были высоки, поскольку в первой шестёрке стартовали три россиянки — расположившаяся на втором месте в общем зачёте Наталья Непряева, а также Анастасия Седова и Юлия Белорукова. Главным звёздам отечественной сборной предстояло бороться за победу с лидером тотала Ингвильд Флугстад Эстберг.

Также по теме В доле секунды от победы: Непряева финишировала второй в масс-старте на «Тур де Ски» Российские лыжники Наталья Непряева, Анастасия Седова и Сергей Устюгов попали на пьедестал почёта по итогам женского и мужского...

Норвежка с ходу вырвалась на первое место, но группа преследования быстро нагнала её. На отметке 2,5 км Непряева уступала Эстберг всего 0,8 секунды, а первое место от 15-го отделяло лишь 15 секунд. Пока остальные россиянки вели борьбу, Анна Жеребятьева сошла с дистанции — практически в самом начале гонки.

Три оставшиеся отечественные лыжницы ближе к середине дистанции взяли небольшую передышку и откатились за пределы лидирующей тройки. Однако, как выяснилось, это было тактическое отступление.

Эстберг вскоре начала отрываться. Не отстать от неё попытались лишь Седова, Непряева и финка Криста Пярмякоски. В результате ближе к финишу россиянки благополучно ушли от соперницы, а Непряева выиграла финишный забег за серебро у Седовой. Белорукова финишировала пятой (+39,7). При этом Наталья после финиша призналась, что ей сильно помогла Анастасия.

«Ингвильд — очень сильная соперница. Так получилось, что она после бонусных секунд сразу включилась и пошла одним темпом, а остальные не смогли поддержать. Мне на последнем круге очень помогла Настя Седова, которая «тащила» меня на спине весь круг. Без неё мне бы с Кристой пришлось очень тяжело вдвоём», — приводит слова Непряевой «Р-Спорт».

Флугстад выиграла третью гонку подряд в рамках «Тур де Ски» и ещё больше увеличила отрыв от преследовательниц. Непряева, же завоевавшая третье подряд серебро, укрепила свои позиции на второй строчке (+53,4). Белорукова (+2:27,4) и Седова (+3:03,6) располагаются на четвёртом и пятом местах соответственно и продолжают борьбу с Пярмякоски за третье место в общем зачёте.