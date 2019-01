Коты вместо камней, кёрлинг в космосе и муж-Бонд: интервью Анастасии Брызгаловой в формате блиц

На прошедших в Пхёнчхане Олимпийских играх внимание к себе привлекла кёрлингистка Анастасия Брызгалова. За суровый взгляд и чёрную спортивную форму некоторые иностранные журналисты в шутку называли её агентом Кремля. С мужем и партнёром Александром Крушельницким они завоевали бронзовые медали Олимпиады, но были лишены наград из-за допингового скандала. Специально для RT спортсменка в формате блицинтервью ответила на вопросы о спорте, семейной жизни и праздновании Нового года.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане внимание иностранных СМИ привлекла кёрлингистка Анастасия Брызгалова. За чёрную спортивную форму и всегда серьёзный взгляд на льду её прозвали тайным агентом Кремля и шпионкой, миссией которой было завоевание медалей.

Увы, после Олимпиады журналистам от Брызгаловой стали нужны лишь подробности допингового скандала вокруг её мужа и партнёра Александра Крушельницкого. Мы же решили осветить её жизнь с другой стороны. RT делает новогодний подарок всем поклонникам Брызгаловой и представляет большое интервью в формате блиц.

О кёрлинге…

— Если уменьшить вес камней вдвое, а количество попыток увеличить, то с кёрлингом…

— …Произойдёт что-то странное.

— Если меня заставить поднимать камень для кёрлинга над головой, как гирю, я…

— …Стану очень сильной….

— Если бы кёрлингисток обязали выступать в купальниках, то…

— …Фанатов было бы больше.

— Если бы в кёрлинге существовали показательные выступления, я бы…

— …Возможно, выиграла их.

— Если бы в кёрлинге оценивали танцы со «швабрами», сборная России…

— …Точно бы победила.

— Лучше всех в России натирает лёд…

— …Наш первый номер в команде.

— Если бы в кёрлинге все выступали на коньках…

— …Это сложно, но возможно.

— Если бы в кёрлинге оценивали художественность катания…

— …Мы бы проиграли фигуристам.

— Если бы не кёрлинг, я бы занялась…

— …Танцами.

— Повысить интерес к кёрлингу можно, только…

— …Показывая его по телевизору.

— Если бы в кёрлинге можно было ввести новое правило, это было бы…

— …Коты вместо камней!

— Лучше всего в кёрлинге мне удаётся…

— …Кричать.

— Лучше самого кёрлинга может быть только…

— …Кёрлинг.

— Чаще других поскальзывался, падал и растягивался на льду…

— …Это я.

— Привычка кричать на льду в кёрлинге очень помогает в…

— …Семейной жизни.

— Если бы можно было сыграть в кёрлинг в самом экзотичном месте, это был бы…

— …Космос.

— Кого из известных личностей бы вы хотели научить играть в кёрлинг?

— Владимира Путина.

— Я жму от груди штангу весом…

— …45 кг.

— Я способна держать планку…

— …Пять минут.

— Я способна отжаться…

— …Примерно 45 раз.

— Если заставить меня бежать в среднем темпе, то я преодолею…

— …Километров 15 точно.

О муже…

— Где прошло ваше самое романтичное свидание с мужем?

— На чемпионате мира? (Смеётся.) Не знаю.

— Что лучше: если муж в 50 лет будет бриться налысо или носить длинную бороду?

— Носить длинную бороду.

— За какую черту характера вы любите Александра больше всего?

— За мужественность.

— А он вас?

— За харизму.

— Кто управляется дома со шваброй лучше всего?

— Одинаково, наверное.

— Лучше всего Александр способен приготовить...

— …Жюльен.

— Его самый безумный поступок?

— Последний камень на чемпионате мира.

— Какую часть своего тела вы считаете самой привлекательной?

— Глаза.

Блиц с Анастасией Брызгаловой

О музыке и фильмах…

— Песня, под которую хочется подпевать постоянно?

— All You Need Is Love.

— Последний хит, от которого сходите с ума?

— «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских.

— Радио, которое слушаете чаще других?

— Love Radio.

— Музыка, под которую тренируетесь?

— Без музыки. Но у девочек есть свой плей-лист из самых популярных песен вроде «Чики» Артура Пирожкова.

— Новогодняя мелодия, которая всегда создаёт настроение?

— Jingle Bells.

— Если бы можно было спеть дуэтом с любой звездой, кого бы выбрали?

— Леонида Агутина.

— Лучшая группа в истории, по вашему мнению?

— The Beatles.

— Слова из песни, которые часто повторяете или вспоминаете?

— Из песни Сергея Лазарева «Шёпотом».

— Последний фильм, заставивший вас плакать?

— «И грянул шторм».

— Последний фильм, который хотелось выключить через пять минут?

— Таких нет, обычно выбирает муж, и у него удачно получается.

— Фильм, сиквел которого будете ждать?

— Что-нибудь из Marvel.

— На кого из актрис вы хотели быть похожи в детстве?

— На Джулию Робертс.

— Если бы мне предложили сыграть девушку Бонда, я бы…

— …Возможно, согласилась.

— Лучший Бонд — это…

— …Муж.

— Что такое идеальное преступление?

— Когда тебя не раскрыли.

— «Зенит» или СКА?

— «Зенит».

— Аршавин или Кержаков?

— Кержаков.

— Дзюба или Заболотный?

— Дзюба.

— ЦСКА или «Спартак»?

— «Спартак».

— Кокорин или Мамаев?

— Кокорин.

— Конор или Хабиб?

— Хабиб.

— Месси или Роналду?

— Месси.

— Ягудин или Плющенко?

— Ягудин.

— Исаакиевский собор или Казанский?

— Казанский.

О старом и новом годе…

— Праздновать Новый год с друзьями или с семьёй?

— С семьёй.

— Оливье или мандарины?

— Мандарины.

— Живая ёлка или искусственная?

— Лучше живая.

— Я бы нарядилась Дедом Морозом, если бы…

— …Муж нарядился Снегурочкой!

— Спортсмен года?

— Антон Шипулин.

— Спортсменка года?

— Алина Загитова.

— Тренер года?

— Этери Тутберидзе.

— Лучший тренер — это тот…

— …Которому можно довериться.

— Лучший комментатор — это тот…

— …Который Дмитрий Губерниев.

— Лучший болельщик — это тот…

— …Который рядом и в горе, и в радости.

— Худший болельщик — это тот…

— …Который поддерживает только тогда, когда всё хорошо.