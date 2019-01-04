Коты вместо камней, кёрлинг в космосе и муж-Бонд: интервью Анастасии Брызгаловой в формате блиц

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Владимир Зайвый, Ксения Мариинская
На прошедших в Пхёнчхане Олимпийских играх внимание к себе привлекла кёрлингистка Анастасия Брызгалова. За суровый взгляд и чёрную спортивную форму некоторые иностранные журналисты в шутку называли её агентом Кремля. С мужем и партнёром Александром Крушельницким они завоевали бронзовые медали Олимпиады, но были лишены наград из-за допингового скандала. Специально для RT спортсменка в формате блицинтервью ответила на вопросы о спорте, семейной жизни и праздновании Нового года.
Коты вместо камней, кёрлинг в космосе и муж-Бонд: интервью Анастасии Брызгаловой в формате блиц

    На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане внимание иностранных СМИ привлекла кёрлингистка Анастасия Брызгалова. За чёрную спортивную форму и всегда серьёзный взгляд на льду её прозвали тайным агентом Кремля и шпионкой, миссией которой было завоевание медалей.

    Увы, после Олимпиады журналистам от Брызгаловой стали нужны лишь подробности допингового скандала вокруг её мужа и партнёра Александра Крушельницкого. Мы же решили осветить её жизнь с другой стороны. RT делает новогодний подарок всем поклонникам Брызгаловой и представляет большое интервью в формате блиц.

    О кёрлинге

    — Если уменьшить вес камней вдвое, а количество попыток увеличить, то с кёрлингом…

    — …Произойдёт что-то странное.

    — Если меня заставить поднимать камень для кёрлинга над головой, как гирю, я…

    — …Стану очень сильной….

    — Если бы кёрлингисток обязали выступать в купальниках, то…

    — …Фанатов было бы больше.

    — Если бы в кёрлинге существовали показательные выступления, я бы…

    — …Возможно, выиграла их.

    — Если бы в кёрлинге оценивали танцы со «швабрами», сборная России…

    — …Точно бы победила.

    — Лучше всех в России натирает лёд…

    — …Наш первый номер в команде.

    — Если бы в кёрлинге все выступали на коньках…

    — …Это сложно, но возможно.

    — Если бы в кёрлинге оценивали художественность катания…

    — …Мы бы проиграли фигуристам.

    — Если бы не кёрлинг, я бы занялась…

    — …Танцами.

    — Повысить интерес к кёрлингу можно, только…

    — …Показывая его по телевизору.

    — Если бы в кёрлинге можно было ввести новое правило, это было бы…

    — …Коты вместо камней!

    — Лучше всего в кёрлинге мне удаётся…

    — …Кричать.

    — Лучше самого кёрлинга может быть только…

    — …Кёрлинг.

    — Чаще других поскальзывался, падал и растягивался на льду…

    — …Это я.

    — Привычка кричать на льду в кёрлинге очень помогает в…

    — …Семейной жизни.

    — Если бы можно было сыграть в кёрлинг в самом экзотичном месте, это был бы…

    — …Космос.

    — Кого из известных личностей бы вы хотели научить играть в кёрлинг?

    Владимира Путина.

    — Я жму от груди штангу весом…

    — …45 кг.

    — Я способна держать планку…

    — …Пять минут.

    — Я способна отжаться…

    — …Примерно 45 раз.

    — Если заставить меня бежать в среднем темпе, то я преодолею…

    — …Километров 15 точно.

    О муже

    — Где прошло ваше самое романтичное свидание с мужем?

    — На чемпионате мира? (Смеётся.) Не знаю.

    — Что лучше: если муж в 50 лет будет бриться налысо или носить длинную бороду?

    — Носить длинную бороду.

    — За какую черту характера вы любите Александра больше всего?

    — За мужественность.

    — А он вас?

    — За харизму.

    — Кто управляется дома со шваброй лучше всего?

    — Одинаково, наверное.

    — Лучше всего Александр способен приготовить...

    — …Жюльен.

    — Его самый безумный поступок?

    — Последний камень на чемпионате мира.

    — Какую часть своего тела вы считаете самой привлекательной?

    — Глаза.

    • Блиц с Анастасией Брызгаловой

    О музыке и фильмах

    — Песня, под которую хочется подпевать постоянно?

    — All You Need Is Love.

    — Последний хит, от которого сходите с ума?

    — «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских.

    — Радио, которое слушаете чаще других?

    — Love Radio.

    — Музыка, под которую тренируетесь?

    — Без музыки. Но у девочек есть свой плей-лист из самых популярных песен вроде «Чики» Артура Пирожкова.

    — Новогодняя мелодия, которая всегда создаёт настроение?

    — Jingle Bells.

    — Если бы можно было спеть дуэтом с любой звездой, кого бы выбрали?

    — Леонида Агутина.

    — Лучшая группа в истории, по вашему мнению?

    — The Beatles.

    — Слова из песни, которые часто повторяете или вспоминаете?

    — Из песни Сергея Лазарева «Шёпотом».

    — Последний фильм, заставивший вас плакать?

    — «И грянул шторм».

    — Последний фильм, который хотелось выключить через пять минут?

    — Таких нет, обычно выбирает муж, и у него удачно получается.

    — Фильм, сиквел которого будете ждать?

    — Что-нибудь из Marvel.

    — На кого из актрис вы хотели быть похожи в детстве?

    — На Джулию Робертс.

    — Если бы мне предложили сыграть девушку Бонда, я бы…

    — …Возможно, согласилась.

    — Лучший Бонд — это…

    — …Муж.

    — Что такое идеальное преступление?

    — Когда тебя не раскрыли.

    — «Зенит» или СКА?

    — «Зенит».

    — Аршавин или Кержаков?

    — Кержаков.

    — Дзюба или Заболотный?

    — Дзюба.

    — ЦСКА или «Спартак»?

    — «Спартак».

    — Кокорин или Мамаев?

    — Кокорин.

    — Конор или Хабиб?

    — Хабиб.

    — Месси или Роналду?

    — Месси.

    — Ягудин или Плющенко?

    — Ягудин.

    — Исаакиевский собор или Казанский?

    — Казанский.

    О старом и новом годе

    — Праздновать Новый год с друзьями или с семьёй?

    — С семьёй.

    — Оливье или мандарины?

    — Мандарины.

    — Живая ёлка или искусственная?

    — Лучше живая.

    — Я бы нарядилась Дедом Морозом, если бы…

    — …Муж нарядился Снегурочкой!

    — Спортсмен года?

    — Антон Шипулин.

    — Спортсменка года?

    — Алина Загитова.

    — Тренер года?

    — Этери Тутберидзе.

    — Лучший тренер — это тот…

    — …Которому можно довериться.

    — Лучший комментатор — это тот…

    — …Который Дмитрий Губерниев.

    — Лучший болельщик — это тот…

    — …Который рядом и в горе, и в радости.

    — Худший болельщик — это тот…

    — …Который поддерживает только тогда, когда всё хорошо.

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