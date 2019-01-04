Коты вместо камней, кёрлинг в космосе и муж-Бонд: интервью Анастасии Брызгаловой в формате блиц
На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане внимание иностранных СМИ привлекла кёрлингистка Анастасия Брызгалова. За чёрную спортивную форму и всегда серьёзный взгляд на льду её прозвали тайным агентом Кремля и шпионкой, миссией которой было завоевание медалей.
Увы, после Олимпиады журналистам от Брызгаловой стали нужны лишь подробности допингового скандала вокруг её мужа и партнёра Александра Крушельницкого. Мы же решили осветить её жизнь с другой стороны. RT делает новогодний подарок всем поклонникам Брызгаловой и представляет большое интервью в формате блиц.
О кёрлинге…
— Если уменьшить вес камней вдвое, а количество попыток увеличить, то с кёрлингом…
— …Произойдёт что-то странное.
— Если меня заставить поднимать камень для кёрлинга над головой, как гирю, я…
— …Стану очень сильной….
— Если бы кёрлингисток обязали выступать в купальниках, то…
— …Фанатов было бы больше.
— Если бы в кёрлинге существовали показательные выступления, я бы…
— …Возможно, выиграла их.
— Если бы в кёрлинге оценивали танцы со «швабрами», сборная России…
— …Точно бы победила.
— Лучше всех в России натирает лёд…
— …Наш первый номер в команде.
— Если бы в кёрлинге все выступали на коньках…
— …Это сложно, но возможно.
— Если бы в кёрлинге оценивали художественность катания…
— …Мы бы проиграли фигуристам.
— Если бы не кёрлинг, я бы занялась…
— …Танцами.
— Повысить интерес к кёрлингу можно, только…
— …Показывая его по телевизору.
— Если бы в кёрлинге можно было ввести новое правило, это было бы…
— …Коты вместо камней!
— Лучше всего в кёрлинге мне удаётся…
— …Кричать.
— Лучше самого кёрлинга может быть только…
— …Кёрлинг.
— Чаще других поскальзывался, падал и растягивался на льду…
— …Это я.
— Привычка кричать на льду в кёрлинге очень помогает в…
— …Семейной жизни.
— Если бы можно было сыграть в кёрлинг в самом экзотичном месте, это был бы…
— …Космос.
— Кого из известных личностей бы вы хотели научить играть в кёрлинг?
— Я жму от груди штангу весом…
— …45 кг.
— Я способна держать планку…
— …Пять минут.
— Я способна отжаться…
— …Примерно 45 раз.
— Если заставить меня бежать в среднем темпе, то я преодолею…
— …Километров 15 точно.
О муже…
— Где прошло ваше самое романтичное свидание с мужем?
— На чемпионате мира? (Смеётся.) Не знаю.
— Что лучше: если муж в 50 лет будет бриться налысо или носить длинную бороду?
— Носить длинную бороду.
— За какую черту характера вы любите Александра больше всего?
— За мужественность.
— А он вас?
— За харизму.
— Кто управляется дома со шваброй лучше всего?
— Одинаково, наверное.
— Лучше всего Александр способен приготовить...
— …Жюльен.
— Его самый безумный поступок?
— Последний камень на чемпионате мира.
— Какую часть своего тела вы считаете самой привлекательной?
— Глаза.
- Блиц с Анастасией Брызгаловой
О музыке и фильмах…
— Песня, под которую хочется подпевать постоянно?
— All You Need Is Love.
— Последний хит, от которого сходите с ума?
— «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских.
— Радио, которое слушаете чаще других?
— Love Radio.
— Музыка, под которую тренируетесь?
— Без музыки. Но у девочек есть свой плей-лист из самых популярных песен вроде «Чики» Артура Пирожкова.
— Новогодняя мелодия, которая всегда создаёт настроение?
— Jingle Bells.
— Если бы можно было спеть дуэтом с любой звездой, кого бы выбрали?
— Леонида Агутина.
— Лучшая группа в истории, по вашему мнению?
— The Beatles.
— Слова из песни, которые часто повторяете или вспоминаете?
— Из песни Сергея Лазарева «Шёпотом».
— Последний фильм, заставивший вас плакать?
— «И грянул шторм».
— Последний фильм, который хотелось выключить через пять минут?
— Таких нет, обычно выбирает муж, и у него удачно получается.
— Фильм, сиквел которого будете ждать?
— Что-нибудь из Marvel.
— На кого из актрис вы хотели быть похожи в детстве?
— На Джулию Робертс.
— Если бы мне предложили сыграть девушку Бонда, я бы…
— …Возможно, согласилась.
— Лучший Бонд — это…
— …Муж.
— Что такое идеальное преступление?
— Когда тебя не раскрыли.
— «Зенит» или СКА?
— «Зенит».
— Аршавин или Кержаков?
— Кержаков.
— Дзюба или Заболотный?
— Дзюба.
— ЦСКА или «Спартак»?
— «Спартак».
— Кокорин или Мамаев?
— Кокорин.
— Конор или Хабиб?
— Хабиб.
— Месси или Роналду?
— Месси.
— Ягудин или Плющенко?
— Ягудин.
— Исаакиевский собор или Казанский?
— Казанский.
О старом и новом годе…
— Праздновать Новый год с друзьями или с семьёй?
— С семьёй.
— Оливье или мандарины?
— Мандарины.
— Живая ёлка или искусственная?
— Лучше живая.
— Я бы нарядилась Дедом Морозом, если бы…
— …Муж нарядился Снегурочкой!
— Спортсмен года?
— Антон Шипулин.
— Спортсменка года?
— Алина Загитова.
— Тренер года?
— Этери Тутберидзе.
— Лучший тренер — это тот…
— …Которому можно довериться.
— Лучший комментатор — это тот…
— …Который Дмитрий Губерниев.
— Лучший болельщик — это тот…
— …Который рядом и в горе, и в радости.
— Худший болельщик — это тот…
— …Который поддерживает только тогда, когда всё хорошо.
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