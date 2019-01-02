«Вечерний Гинер», песня Овечкина и сюрприз от Салаха: как спортсмены поздравили болельщиков с праздниками

Известные спортсмены и клубы поздравили своих болельщиков с Рождеством и Новым годом. Московский «Спартак» опубликовал видеоролик о похождениях символа 2019 года, ЦСКА сделал пародию на «Вечернего Урганта», а португалец Эдер из «Локомотива» примерил костюм Деда Мороза. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» исполнили рождественскую песню о Кубке Стэнли, Криштиану Роналду посетил академию «Ювентуса», а футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд устроил ужин для 60 неблагополучных семей.

Поздравления от клубов

Новогодняя атмосфера не обошла российские футбольные клубы стороной. Гранды РПЛ подготовили специальные ролики, в которых поздравили своих болельщиков с Новым годом, причём постарались сделать это весьма оригинально. Так, действующий чемпион — «Локомотив», который недавно остался без генерального и спортивного директоров, представил видео, в котором роль Деда Мороза на себя примерил португалец Эдер.

В «Зените» решили напомнить, что в Новый год сбываются мечты, и поделились историей об одном из болельщиков санкт-петербургского клуба, который более 50 лет поддерживает сине-бело-голубых, но пока не успел побывать на новом стадионе «Газпром Арена». Руководство команды лично пригласило болельщика посетить матч 17-го тура РПЛ с «Рубином».

В преддверии года Свиньи в пресс-службе «Спартака» рассказали историю о мини-пиге, который бродит по улицам Москвы в поисках дома. Его подстерегает множество опасностей, а помощь он находит у верных болельщиков красно-белых. Примечательно, что под животным подразумевается сам клуб, в ролике также есть отсылки к другим командам Российской премьер-лиги.

В московском ЦСКА обошлись без трогательных историй, но подошли к задаче с юмором, сняв «Вечерний Гинер» — пародию на российское шоу «Вечерний Ургант». Президент красно-синих в шутливой манере подвёл итоги выступления команды. Он рассказал, почему красно-синие не приобрели Криштиану Роналду и Луку Модрича, а также сообщил, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

Тульский «Арсенал» пошёл другим путём и решил вручить подарки не болельщикам, а игрокам команды. На официальном YouTube-канале клуба были опубликованы соответствующие видеозаписи, причём сувениры для футболистов оказались довольно оригинальными. Так, Эванс Кангва получил «зимнюю модель бутс» в виде валенок, Кирилл Комбаров — игровую футболку с погонами, а Михаил Левашов — открытку с пением болельщиков вместо музыки.

За океаном, в хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз», решили записать свою версию песни The Twelve Days of Christmas. Для столичного клуба главным событием 2018 года была победа в Кубке Стэнли, которая и стала основной темой песни. Свои вокальные навыки, в частности, продемонстрировали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Благотворительные акции

Футболисты «Ливерпуля» не стали ограничиваться видеообращением и посетили одну из местных школ. Детям задавали вопросы про команду, а из-за занавески, к изумлению детей, появлялись Мохаммед Салах, Джердан Шакири и Адам Лаллана.

При этом Лаллана поучаствовал ещё в одной акции. Совместно с капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном он арендовал один из залов на стадионе «Энфилд» и пригласил детей с ограниченными возможностями. Не остался в стороне и их одноклубник Трент Александер-Арнольд, который провёл ужин для 60 неблагополучных семей.

Александр Головин также приобщается к католическому Рождеству. Российский легионер «Монако» в компании своего одноклубника Маркуша Лопеша прибыл в академию клуба и поздравил детей с праздником. Молодые воспитанники команды были в восторге.

🎅 Noel des enfants Abonnés Kids et leurs familles au Club House de l’AS Monaco le soir du match face au FC Lorient 🔴⚪️



📄 https://t.co/zoWX7Fzqicpic.twitter.com/ce7TfiK2HL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 декабря 2018 г.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил рождественскую вечеринку в академии своей новой команды. Дети явно подготовились к визиту кумира и изобразили вместе с Роналду его фирменный возглас. Помимо форварда, детей порадовали Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Андреа Бардзальи и Мехди Бенатиа.

Аналогичную акцию организовали в «Зените». Юные игроки академии участвовали в записи новогоднего видеообращения и даже не подозревали, что им удастся встретиться с представителями взрослой команды. Олег Шатов и Игорь Смольников пообщались с детьми и поздравили их с Новым годом.

Не забывают про праздники и в США. Так, канадский защитник хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан стал участником рождественского мероприятия, в ходе которого он дарил подарки горожанам и посетил детскую больницу Университета Вандербильта. Компанию ему составили игроки клуба Роман Йоси, Филип Форсберг и Энтони Битетто, а также модель Лили Олдридж, музыкальная группа Kings of Leon и телеведущий Райан Сикрест.

Похожую акцию организовал баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс». Лёгкий форвард команды Руди Гэй облачился в костюм Санта-Клауса и отправился раздавать подарки и билеты на матчи клуба.

"It feels good to be able to give Christmas to people. It's the season of giving."



Santa let @RudyGay borrow his suit a few days early to help pass out gifts and tickets to families in San Antonio with @ElfLouiseSA! 🎅 pic.twitter.com/BINPrcqPiF — San Antonio Spurs (@spurs) 23 декабря 2018 г.

В забавной акции поучаствовал и игрок Национальной футбольной лиги Сэм Дарнолд. Квотербек «Нью-Йорк Джетс» переоделся в Санта-Клауса и провёл день в местном торговом центре, общаясь с детьми.

В Испании решили поддержать неблагополучные семьи. За несколько дней до заключительного матча первой половины сезона в пресс-службе «Бетиса» обратились к болельщикам с просьбой принести с собой на стадион мягкие игрушки, а в перерыве бросить их на поле. В результате поле «Бенито Вильямарин» было усыпано подарками. По сведениям местных СМИ, их общее число составило около 10 тыс.