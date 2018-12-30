Разгром «Арсенала» и конец результативной серии Роналду: главные события субботы в европейском футболе

В чемпионате Англии «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на своём поле благодаря хет-трику Роберто Фирмино. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» и рискует опуститься на третье место в АПЛ. «Ювентус» установил рекорд результативности для первого круга чемпионата Италии, одержав победу над «Сампдорией» благодаря дублю Криштиану Роналду. При этом сам Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год. «Наполи» спасся от потери очков в игре с «Болоньей» благодаря голу Дриса Мертенса на последних минутах.

Англия. Неудачный день для Северного Лондона

В Англии стартовал второй круг чемпионата страны. В первый день 20-го тура состоялось шесть матчей, главным из которых была встреча «Ливерпуля» и «Арсенала». Мерсисайдцы в последнее время окрепли в статусе лидера турнира благодаря неудачам «Манчестер Сити», но им предстояло заново пройти проверку командой Унаи Эмери, с которыми в ноябре была зафиксирована ничья.

В этот раз мирного исхода можно было не ждать. Ранний гол Эйнсли Мэйтленда-Найлса позволил «Арсеналу» недолго повести в счёте, но затем в игру вступил Роберто Фирмино. За пять минут он дважды успешно реанимировал атаки «Ливерпуля», вовремя подбирая мяч и отправляя в сетку чужих ворот. После него попытался отличиться Мохаммед Салах, но в этот день ему лучше удавалось раздавать мяч партнёрам, как это случилось в эпизоде с Садио Мане, после которого подопечные Юргена Клоппа повели со счётом 3:1.

Впрочем, египетский форвард всё-таки и сам отличился, когда под занавес первого тайма за нарушение на нём был назначен пенальти. Салах мощно пробил по центру, и от рук вратаря Бернда Лено мяч залетел в ворота. Нападающий забил шестой мяч в последних пяти матчах чемпионата Англии.

«Арсенал» уже был разгромлен, но «Ливерпулю» этого было мало. Во втором тайме гости вновь нарушили правила в своей штрафной, и на этот раз к точке подошёл Фирмино. Бразилец оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче — 5:1. «Ливерпуль» не проиграл ни разу во всех 20 матчах Премьер-лиги, а победная серия команды длится уже девять игр.

Хороший ход набрал в декабре и «Тоттенхэм», но последний матч года команда Маурисио Почеттино провалила. Наполовину заполненный «Уэмбли» увидел, как лондонцы готовы вернуть «Манчестер Сити» второе место после встречи с «Вулверхэмптоном». Большую часть встречи «Тоттенхэм» лидировал благодаря голу Харри Кейна, догнавшего в гонке бомбардиров Пьера-Эмерика Обамейянга и Мохаммеда Салаха. Но в последнюю четверть часа в ворота Уго Льориса влетели сразу три мяча. Лондонцы потерпели пятое поражение за сезон и рискуют в скором времени пропустить в турнирной таблице подопечных Хосепа Гвардиолы, которые в 20-м туре встретятся с «Саутгемптоном».

Италия. Прерванное достижение Роналду и скандал с VAR

19-й тур чемпионата Италии, закрывавший первый круг турнира, смог полностью уложиться в 29 декабря. Первыми в этот день на футбольное поле вышли лидер турнирной таблицы «Ювентус» и приехавшая к нему в гости «Сампдория».

Первые полчаса матча прошли мирно — туринцы вели благодаря раннему голу Криштиану Роналду и продолжали контролировать игру. Спокойствие было прервано на 33-й минуте, когда судья с помощью VAR заметил игру рукой у Денниса Праета и назначил пенальти в пользу «Сампдории». Нападающий Фабио Квальярелла, которому через месяц исполнится 36 лет, реализовал пенальти и забил девятый мяч подряд в чемпионате Италии.

У «Ювентуса» долго не получалось выйти вперёд, и тогда ему на помощь тоже пришёл видеоповтор. В довольно спорной ситуации судья разглядел игру рукой у гостей, после чего разрешил Роналду подойти к точке. Португалец точно пробил и оформил дубль. Игроки «Сампдории» очень не хотели упускать ничью и в компенсированное время навалились на ворота «Ювентуса».

На четвёртой добавленной минуте Риккардо Сапонара сумел идеально пробить практически с периметра штрафной, но вновь современные технологии вмешались в ход матча. Арбитр пересмотрел эпизод и заметил офсайд у Сапонары, после чего взятие ворот было отменено. Интересно, что на радостях от гола игрок снял с себя футболку и получил за это жёлтую карточку, но её отменять уже не стали. «Сампдория» в своём официальном Twitter позднее заявила, что над ней поиздевались.

«Ювентус» завершил первый круг с 17 победами и двумя ничьими и установил рекорд по количеству набранных очков за полсезона. Туринцы набрали 53 балла, увеличив собственное достижение на один пункт. Для Роналду же год закончился с не очень приятной статистикой — впервые с 2010-го он не сумел забить 50 мячей в течение 12 месяцев, остановившись всего лишь в шаге от этой внушительной цифры.

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Не менее интригующим получился матч «Наполи» с «Болоньей». Аутсайдер Серии A дал настоящий бой главному преследователю «Ювентуса». Каждый раз, когда подопечные Карло Анчелотти выходили вперёд стараниями Аркадиуша Малика, гости сравнивали счёт. Вплоть до 88-й минуты казалось, что «Наполи» вновь потеряет очки, отчего участие команды в чемпионской гонке совсем лишится смысла. Но южан спас Дрис Мертенс. Дальним ударом он принёс неаполитанцам победу. Правда, дополнительных очков такая развязка матча не принесла, «Наполи» по-прежнему отстаёт на девять баллов.

На третьем месте остался миланский «Интер». Подопечные Лучано Спаллетти приехали в гости к «Эмполи», который из-за трёх поражений подряд приблизился к зоне вылета. Неудачная серия хозяев поля после этого матча продолжилась. «Интер» одержал победу благодаря единственному голу Бальде Кейты, нанёсшему разящий удар через гущу чужих защитников. Миланцы выиграли третий раз подряд и завершили первый круг с 39 очками в своей копилке.

Поражением «Сампдории» в Турине воспользовалась «Рома», что привело к единственной перестановке внутри еврокубковой шестёрки. Столичный клуб отправился на выезд к «Парме» и одержал сухую победу со счётом 2:0. В оба гола римлян внёс существенный вклад Дженгиз Ундер. Турок сначала удачно навесил на голову Бриану Кристанте при розыгрыше углового, а затем сам завершил атаку с левого фланга. «Рома» завершила год на пятом месте, обогнав «Сампдорию» на одно очко. Заодно римляне приблизились на расстояние в два балла к землякам из «Лацио». Те сыграли вничью с «Торино» — 1:1.